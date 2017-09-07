Почему перекрыли Пречистенскую набережную

С 15:00 7 сентября перекрыт участок Пречистенской набережной от Новокрымского до Соймоновского проезда. Дорога будет закрыта до 8 утра 8 сентября, передает "АиФ".

Набережную перекрыли из-за работ по программе "Моя улица". Почти за сутки на данном участке дороги установят смотровые и дождеприемные колодцы и уложат 4,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Также с 7 по 8 сентября закрыты несколько переулков, которые примыкают к Пречистенской набережной. Это Хилков переулок и отдельные участки Турчанинова, Коробейникова, Бутиковского и 1-го Зачатьевского переулков.