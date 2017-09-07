Мощный снегопад парализовал движение трассы (видео)
Из-за сложной ситуации на дороге движение на перевале Тит и в районе Васильевска ограничено для большегрузного транспорта, сообщает РЕН ТВ. Там температура воздуха опустилась ниже нуля, идет ливень, из-за чего на дороге возникает обледенение.
Судя по записи, сделанной одним из водителей, сейчас трасса в Якутской области полностью покрыта снегом. Создается впечатление, что на дворе не начало сентября, а январь.
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