Мощный снегопад парализовал движение трассы (видео)

Житель Якутской области опубликовал в Сети видеозапись снежного заноса на федеральной трассе "Лена". Снегопад парализовал движение в Алданском и Нерюнгринском районах.

Из-за сложной ситуации на дороге движение на перевале Тит и в районе Васильевска ограничено для большегрузного транспорта, сообщает РЕН ТВ. Там температура воздуха опустилась ниже нуля, идет ливень, из-за чего на дороге возникает обледенение.

Судя по записи, сделанной одним из водителей, сейчас трасса в Якутской области полностью покрыта снегом. Создается впечатление, что на дворе не начало сентября, а январь.



