В Москве увеличилось количество разрешений на парковку для инвалидов

Статистика показывает, что с 2014 года в Москве значительно – с 22,7 тысячи до 159 тысяч – выросло число оформляемых ежегодно разрешений на стоянку на предназначенных для инвалидов местах, передает "Коммерсантъ". В Администраторе московского парковочного пространства такую статистику объясняют расширением зоны платных стоянок в столице и вводом комплексной схемы организации дорожного движения. Так, если в начале 2014 года на этих участках было 1,7 тысячи мест для инвалидов, то к 2017 году – уже 8,7 тысячи.

Одновременно наблюдается рост количества автомобилей, принадлежащих инвалидам. Вместе с тем, согласно данным Департамента труда и социальной защиты Москвы, число живущих в столице людей с ограниченными возможностями сокращается. По состоянию на начало 2014 года в городе было зарегистрировано 1,19 миллиона инвалидов, а уже к 2016-му их стало 1,13 миллиона. За первые шесть месяцев 2017 года эта цифра составила уже 1,1 миллиона.

"Недобросовестные автолюбители, не имеющие отношения к инвалидам, получают разрешения и пользуются льготами, которые вообще-то вводились для того, чтобы инвалиду удобнее было остановиться у аптеки или магазина", – рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев. Кроме того, на транспортные льготы могут претендовать не только машины, управляемые инвалидами, но и перевозящие их. Эксперты отмечают, что часто люди продолжают ставить машины на льготные места, даже когда не возят инвалидов. Однако эффективного способа пресечь подобные схемы не существует. "Сработать может лишь кампания, призывающая к совести людей", – уверен помощник главы Союза инвалидов России Марат Шейхадинов.

