Звезда Instagram насмерть разбилась на байке

Гибель мотоциклистки из Владивостока Ольги Прониной привела в оторопь знавших ее друзей. Моника – девушка с двадцатилетним стажем вождения мотоцикла – отлично управляла байком.

Монику – Ольгу Пронину из Владивостока – знали как девушку, любившую гонять на больших скоростяхТе, кто хорошо знал Ольгу, называют ее по-хорошему сумасшедшим, высококлассным пилотом, который осознавал все риски.

Ольга Пронина жила во Владивостоке. Она была хорошо известна в байкерской тусовке. Ольга водила супербайк BMW S1000 RR, котрый по праву считается одним из лучших современных мотоциклов. Стаж вождения мотоцикла у Ольги составлял 21 год.

По силе духа я не уступлю ни одному мужчине �� #monika9422#Моника Публикация от @monika9422 Сен 29 2016 в 3:23 PDT

Девушка вела свой блог в Instagram. Свои покатушки она снимала на action-камеру, радуя своих более чем сто тысяч подписчиков.

Публикация от @monika9422 Июн 14 2017 в 4:47 PDT

Знавшие Монику говорят, что популярность ее не портила. Друзья это подтверждают.

Публикация от @monika9422 Июн 4 2017 в 1:53 PDT

"Оля была отзывчивым, простым в общении человеком, что большая редкость для такой красивой и популярной девушки. Она очень хорошо владела мотоциклом, чувствовала его. Для меня стало просто шоком, что она не справилась с управлением", – рассказывает байкер из Благовещенска Максим.

Публикация от @monika9422 Окт 31 2016 в 11:55 PDT

О той части жизни Моники, где она была обычной ольгой, известно немного. У нее осталась 16-летняя дочь, сама Ольга разведена. Дочь долго жила отдельно, а буквально накануне гибели Моники приехала к маме.

Публикация от @monika9422 Сен 19 2016 в 12:58 PDT

"На мой взгляд, Оля безбашенно относилась к своим покатушкам, но была жизнерадостной и веселой, приветливой. Я сам занимаюсь мотокроссом, и даже для меня то, что девушка так ездит, было открытием. Гоняла она круто, как Валентино Росси, – описывает ее сосед Илья. – Сам я в жизни никогда так не поеду, как ездила Оля. Но водила она хорошо. И резина у ее BMW S1000 RR была, как у профессионала из MotoGP. Поэтому чтобы мотоцикл просто так на повороте улегся, должно было произойти что-то из ряда вон".

Публикация от @monika9422 Сен 3 2016 в 12:40 PDT

"Она отважная и смелая девчонка была, что среди женщин редкость. То, что у нее были хорошие навыки вождения – бесспорно, но, наверное, не хватило опыта, мало падала. Падения дают мотоциклисту понимание, какими серьезными могут быть последствия в случае чего. Ольга ездила без защиты, без налокотников, наколенников, в шортиках, шлем ни о чем – еще бы кепку надела. Хотя, наверное, ее бы ничто не спасло в этот раз", – рассказывает лидер байкерского клуба "Русские Самураи" Валерий Володарский.

Пользователей Сети растрогала одна запись, посвященная памяти Ольги. "Байкеры не умирают... Они превращаются в ветер..."