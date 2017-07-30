В Турции разбился автобус с туристами

В Турции на пути к водопадам Капузбаши перевернулся автобус с туристами. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 26 человек.

Раненые были доставлены в больницы, на месте происшествия работают экстренные службы страны, передает Yeni Şafak. О том, есть ли россияне среди пострадавших, информации нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.