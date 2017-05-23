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Авто

Притягивающий взгляды. Тест-драйв LEXUS NX 200 AWD

Фото: Dni.Ru
Дебют марки LEXUS в 1989 году стал сенсацией и настоящей головной болью для немецких производителей автомобилей премиального уровня. Оказалось, что японцы научились делать не только надежные, недорогие, но и фантастически комфортные машины представительского класса. Мощные двигатели, великолепная отделка и звукоизоляция салона, отличная плавность хода и ультра-современная электронная начинка – все это сразу привлекло внимание покупателей.
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Осознав, что идея создания люксового бренда оказалась действительно гениальной, менеджеры LEXUS постепенно расширяли линейку моделей, и в настоящее время модельный ряд включает в себя не только седаны, но и внедорожники, спортивные купе, а также наиболее растущий сейчас класс автомобилей – кроссоверы.

LEXUS NX сразу выделяется в общем потоке автомобилей ярким дизайном с намеком на спортивность и некоторую агрессию. Взгляды окружающих приковывают острые грани кузова, оригинальная светотехника, фирменная решетка радиатора. Дизайнерам LEXUS удалось стереть половую и возрастную принадлежность автомобиля, за рулем NX естественно будет смотреться как девушка, бизнес-леди, так и современный мужчина, молодой глава семьи.

Фото: Dni.Ru

LEXUS NX 200 AWD, побывавший на тест-драйве Dni.Ru, оснащается 2-х литровым мотором мощностью 150 л.с. и полным приводом. Вариатор Multidrive прекрасно справляется со своими функциями как в городе, так и на шоссе. Электроника позволяет выбрать из трех режимов управления двигателем и трансмиссией: Eco, Normal или Sport. Динамика разгона со старта и набора скорости в диапазоне 60-130 км/ч позволяет чувствовать себя уверенно в городском потоке и на трассе. Круиз-контроль, имеющийся уже в базовой комплектации, работает аккуратно и дает возможность немного отдохнуть правой ноге водителя в дальней поездке. Средний расход топлива в нашем тесте, при общем пробеге более 1200 км, составил 9 л/100 км, что вполне адекватно при средней скорости движения около 70 км/ч и учитывая достаточно большой для своего класса вес автомобиля.

Фото: Dni.Ru

Если одним словом определить характер LEXUS NX 200, то подойдет слово "солидный". Это выражается во всем: великолепные материалы отделки салона, крупные зеркала бокового вида, большая площадь остекления, просторный салон, высокая посадка – все это создает ощущение управления автомобилем более высокого класса.

Фото: Dni.Ru

Рулевое управление NX 200 настроено нейтрально, оно не стимулирует к активной езде, но в то же время на трассе нет необходимости лишний раз подруливать, автомобиль уверенно держит прямую. Плавность хода и настройки подвески позволяют снисходительно относится к мелким неровностям и небольшим ямкам, а вот звукоизоляция салона могла быть и получше. Хотя, может тому виной зимняя резина, в которую был обут наш автомобиль. В целом за рулем LEXUS NX 200 не покидает ощущение безопасности и надежности.

Фото: Dni.Ru

Современный автомобиль – это фактически электронный гаджет и LEXUS NX 200 не исключение. Мультимедийная система NX 200 оставляет неоднозначное впечатление. Если к приборной панели и кнопкам управления на руле практически нет вопросов, то вот управление радио и подключенными по Bluetooth девайсами своеобразно. FM-приемник постоянно обновляет список станций по какому-то своему алгоритму и располагает их не в последовательности частот, а в произвольном порядке. К качеству и силе звука штатной аудиосистемы придраться сложно, каждый пассажир получает качественное объемное звучание.

Фото: Dni.Ru

Только вот все пассажиры должны быть обязательно пристегнуты и не отстегиваться в движении, потому что звук, издаваемый системой при обнаружении не пристегнутого ремня настолько резкий и громкий, что наводит панику на водителя.

С учетом относительно невысокой стартовой цены LEXUS NX 200 – от 2.256.000 рублей за версию Comfort, этот автомобиль можно смело рекомендовать всем кто задумывается о покупке своего первого кроссовера. 

Автор: Василий Ручкин23 мая 2017, 10:17

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