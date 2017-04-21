В Монако показали летающие автомобили

На выставке Top Marques в Монако словацкая компания AeroMobil продемонстрировала свою версию летающего автомобиля. Суперкар создавался в течение 25 лет.

На суперкар уже поступили предзаказы. Цена аэромобиля варьируется от 1,2 миллиона до 1,5 миллиона евро, в продажу он должен поступить в 2020 году.

Двухместная шестиметровая машина превращается в летающее средство за три минуты, сообщает портал TechCrunch. Ее максимальная скорость в наземном варианте составляет 160 километров в час, в воздушном – 360 километров в час.

Разработчики из AeroMobil пока не раскрыли технические характеристики своего детища. Известно, что бензиновый мотор 2.0 адаптирован для обычного топлива и может быть использован как генератор энергии для двух электромоторов.

В режиме машины мощность моторов составляет 110 лошадиных сил, в режиме самолета – 300. Бак на 90 литров обеспечивает запас полета до 750 километров.

Как писали Dni.Ru, российские инженеры работают над созданием автомобиля, способного перемещаться не только по земле, но и по воздуху. О таких планах сообщил ведущий консультант направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Ян Чибисов. Речь идет о полноценном летательном аппарате с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля.