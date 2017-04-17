Названа самая массовая профессия России

Проректор НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Рощин назвал самую массовую специализацию в России. По его словам, огромной популярностью сейчас пользуется профессия водителя.

"На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ", – считает Сергей Рощин. "Сейчас самая массовая профессия в России – водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах", – цитирует его "Газета.ru".

Проректор НИУ ВШЭ связывает массовость этой профессии с тем, что в России существует много транспортных задач и проблем, передает ТАСС. "Естественно, это востребованная профессия", – подчеркнул Сергей Рощин.

При этом он отметил, что второй по массовости специализацией является профессия торговца. По словам проректора, число представителей этой области практически совпадает с количеством водителей в России.

Между тем Сергей Рощин заявил, что в будущем вырастет ценность профессий, предполагающих коммуникацию с людьми, в частности – в сферах социальной поддержки и социального взаимодействия. Также он пояснил, что со временем сократится число рабочих, занимающихся повторением каких-либо процессов. "Будут вымываться те виды деятельности, которые связаны с простыми рутинными операциями, которые так или иначе могут быть заменены с учетом современных информационных технологий", – подчеркнул проректор. А юристы, по его мнению, и вовсе рискуют остаться без работы в течение последующих десяти лет.

типа "Когда я вырасту, я буду водителем. Как мой папа. Водитель ездит на камазе и возит трубы строителям теплотрассы. Это важная профессия." — ♠ feel in ♠ (@vinnie_sketch) 12 апреля 2017 г.

Напомним, в 2016 году руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт заявил, что в ближайшие пять лет беспилотные автомобили могут вытеснить с рынка водителей-дальнобойщиков. Он призвал профильные компании "готовиться к переквалификации" этих специалистов.