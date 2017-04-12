Новая Багдасарян разогнала Mercedes до 320 км/ч

Похоже, на дорогах Москвы автолюбителям теперь угрожает новая Мара Багдасарян. Некая стритрейсерша выложила в соцсети эпатажное видео, на котором она едет за рулем Mercedes AMG со скоростью 320 километров в час

Известно, что инцидент произошел на МКАД и, судя по всему, поздно ночью, поскольку на дорогах очень мало машин. Как видно на кадрах, снятых из салона иномарки, девушка давит на педаль газа, разгоняя автомобиль до 320 километров в час, передает РЕН ТВ.

Отметим, что примерно с такой же скоростью мчится электропоезд "Сапсан". Судя по всему, у стритрейсерши есть все шансы занять место известной столичной гонщицы Мары Багдасарян, которая недавно была лишена водительских прав и теперь не может эпатировать публику.