У нападающего "Локомотива" угнали иномарку за 9 млн

Ранним утром 21 марта у хоккеиста ярославского "Локомотива" Эмиля Галимова угнали автомобиль Mercedes GL 63 AMG. Стоимость иномарки составляет порядка девяти миллионов рублей.
Об угоне Галимов рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram, передает "Газета.ru". "Может быть, кто-то ее увидит. Вознаграждение обещаю! Кому не сложно, сделайте репост – может поможет", – написал он, сопроводив сообщение фотографией угнанного автомобиля.
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