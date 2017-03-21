У нападающего "Локомотива" угнали иномарку за 9 млн

Ранним утром 21 марта у хоккеиста ярославского "Локомотива" Эмиля Галимова угнали автомобиль Mercedes GL 63 AMG. Стоимость иномарки составляет порядка девяти миллионов рублей.

Об угоне Галимов рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram, передает "Газета.ru". "Может быть, кто-то ее увидит. Вознаграждение обещаю! Кому не сложно, сделайте репост – может поможет", – написал он, сопроводив сообщение фотографией угнанного автомобиля.