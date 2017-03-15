Швейцарец купил автономера за $158 тысяч

Швейцарец купил номера на автомобиль за рекордную для этой страны сумму. Он приобрел их на аукционе за 158 тысяч долларов (160 тысяч франков).

Торги устроили власти швейцарского кантона Вале. По информации местных властей, заплаченная мужчиной сумма превзошла все их ожидания.

Она является самой крупной из выплаченных за государственный регистрационный знак транспортного средства в Швейцарии. Организаторы аукциона выставили автономера на торги 15 февраля, сообщает портал Local.

Знак с номером VS 1 привлек 17 человек. Победу в торгах одержал пожелавший остаться анонимным швейцарец под псевдонимом Matrans. Сообщается, что он, возможно, согласится раскрыть свое настоящее имя после того, как его автомобиль будет официально зарегистрирован с новыми номерами.

Valais: La plaque «VS 1» est la plus chère de Suisse - C'est un record pour une plaque d'immatriculation. Les e... https://t.co/6Ztx2MMf1G — Actualités Suisse (@SuisseSUI) 14 марта 2017 г.

Щедрый мужчина побил предыдущий рекорд в стране. Тогда за номерной знак SG 1 автовладелец заплатил 133 тысячи долларов. Сумма, полученная от продажи автономеров, пойдет в государственную казну кантона. В настоящее время аукцион продолжается. В частности, на нем выставлены госномера VS 12 и VS 103.

Как писали Dni.ru, ранее в России был оформлен первый заказ на гиперкар Bugatti Chiron, стоимость которого составляет 220 миллионов рублей. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Первый экземпляр автомобиля был привезен ранее в Москву в качестве образца для демонстрации. Передача гиперкара владельцу состоится в 2018 году. Новый хозяин планирует использовать автомашину в Европе. В дальнейшем компания рассчитывает продолжить поставки автомобилей Bugatti в Россию.