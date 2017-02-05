В результате происшествия пострадали по мере пять человек
На Дворцовой площади Петербурга развалилась карета
Что стало причиной необычной аварии, остается неизвестный. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, у кареты отвалилось колесо.
Пользователи социальных сетей с небывалым ажиотажем восприняли новость о случившемся. Один из комментаторов назвал аварию "чисто Питерским ДТП", передает Life.ru.
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