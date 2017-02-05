На Дворцовой площади Петербурга развалилась карета

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП. Туристы стали свидетелем того, как развалилась карета.

Что стало причиной необычной аварии, остается неизвестный. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, у кареты отвалилось колесо.

Пользователи социальных сетей с небывалым ажиотажем восприняли новость о случившемся. Один из комментаторов назвал аварию "чисто Питерским ДТП", передает Life.ru.