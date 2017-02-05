В Ростове-на-дону водитель сбил молодую пару

Неожиданное происшествие вызвало интерес у туристов
В результате происшествия пострадали по мере пять человек
В Ростове-на-Дону водитель иномарки совершил наезд на мужчину и его беременную жену. В результате происшествия пара была госпитализирована.
Врачи осматривают беременную женщину, передает Life.ru. По предварительным данным, роды должны наступить в течение нескольких недель. Следствие считает, что водитель не справился с управлением, в результате чего и случилась авария.
Друзья умершего артиста не исключают, что у него есть внебрачный сын
Известный исполнитель попал под санкции еще в 2013 году
Боец ММА рассказал о страшном нападении
Неожиданное происшествие вызвало интерес у туристов