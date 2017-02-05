Под Воронежом скорая попала в ДТП с КАМазом

В результате происшествия пострадали по мере пять человек
О жизни "золотой молодежи" рассказал создатель сообщества "Богатые русские детки"
В Воронежской области на 474-м километре трассы М4 "Дон" случилась массовая авария:грузовик КАМаз столкнулся с рейсовым автобусом и каретой скорой помощи. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых врач и водитель автобуса.
На месте ДТП работают экстренные службы региона. Трое пострадавших обратились за помощью врачей, передает Life.ru. Движение в районе аварии было ограничено.
Певца подвели слишком узкие брюки или отсутствие нижнего белья
Она подчеркнула, что это было не спонтанное решение
Актер встретился с ребенком во время съемок телеперадачи
Телеведущий задал другу неожиданный вопрос