В Коми юные российские спортсмены попали в ДТП

На 58-м километре трассы в Усть-Вымском районе микроавтобус Volkswagen, в салоне которого находились юные кикбоксеры, столкнулся с фурой. В результате происшествия пострадали семеро детей они попали в Усть-Вымскую Центральную республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, виновником аварии является водитель автомобиля Audi, который подрезал микроавтобус, в результате чего тот выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, передает Life.ru.



