Грузовик протаранил трамвай в центре Москвы

В центре Москвы в районе Павелецкого вокзала произошло ДТП с участием общественного транспорта: грузовик Scania протаранил трамвай. В результате аварии пострадали по меньшей мере три человека. По словам очевидцев, травмы различной степени тяжести получил один из водителей.

На месте происшествия работают экстренные службы города, передает РЕН ТВ. Обстоятельства ДТП уточняются.