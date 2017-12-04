Трехлетний мальчик умер после аварии на северо-востоке Москвы

Вечером 3 декабря на северо-востоке Москвы случилась страшная авария: водитель сбил трех человек. Супружеская пара и их сын находились на пешеходном переходе, когда в них врезалась иномарка.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Позже ребенок скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Водителю грозит до семи лет колонии.