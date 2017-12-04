Трехлетний мальчик умер после аварии на северо-востоке Москвы

Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Понедельник 4 декабря
Лента новостей
12:14
В Госдуме широко обсуждают меры по борьбе с наркотиками
12:06
Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой
11:52
Владельцы миллиардов Захарченко бесследно исчезли
11:52
Юлия Высоцкая откровенно о внебрачной дочери своего мужа
11:35
В Москве обокрали известного режиссера
11:25
Норвежцу дали 17 лет тюрьмы за убийство россиянки
11:19
Как спастись от гриппа
11:14
Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков
11:08
У спортсмена во время матча остановилось сердце
11:03
Брошенная Казаченко бредит ушлой Цымбалюк-Романовской
10:29
Бузовой нашли нового любовника
10:27
ВИЧ хотят лечить средством от рака
10:11
Россия ответила на дерзкие нападки предателя Родченкова
10:06
Певица Дайнеко встречается с Паниным
10:01
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
09:57
Ногу девочки раздуло в три раза из-за укуса комара
09:44
В столичных аэропортах задержаны более 150 рейсов
09:37
Седина оказалась симптомом опасной болезни
09:33
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"
09:24
Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу
09:22
Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово
09:09
Убийца "пьяного" мальчика раздувает новый скандал
08:57
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
08:45
Завораживающее суперлуние попало на видео
08:26
50-летний Филипп Киркоров остался без дома
08:19
Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
08:15
Ледяной дождь устроил коллапс в Москве
08:13
Дочь запретила Ирине Аллегровой говорить
00:31
Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью
00:01
68-летняя Пугачева с голыми ногами показала прием карате
20:08
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
17:57
В Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил семерых детей
17:42
В центре Москвы загорелся жилой дом
17:31
Неумехе Бузовой досталось от Пенкина
16:50
Глава индонезийского парламента назвал Путина своим кумиром
16:47
Летевшие из Москвы пассажиры спасли ребенка
16:26
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
15:49
Исповедь короля: Затравленный Киркоров сделал признание
14:49
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
14:20
Кобзон рассказал о серьезных заболеваниях Гафта и Табакова
13:59
Как хорошо Вы разбираетесь в современном искусстве?
13:49
Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал
13:26
Как растет старший сын Кейт Миддлтон
12:49
Панин подразнил необычным снимком с собакой
12:17
Комедия строгого режима
12:08
В Пензе душ Шарко лишил девственности молодую пациентку
11:46
Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
11:25
Буланова разоткровенничалась о связях с женатыми мужчинами
10:48
Щедрый ухажер осчастливил Бузову
10:21
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
10:00
Пьяные милиционеры забили до смерти майора спецслужб
09:56
На юго-востоке Москвы загорелся склад
18:08
"ЕР" проверит эффективность региональных отделений
18:04
В Праге обрушился мост с людьми
17:59
Лолита при муже целовалась с другими (видео)
17:28
Экс-солистка группы "Сливки" рассказала о ссорах с мужем
17:01
Москва поражает темпами строительства метро
16:59
Беременная красотка из "Дома-2" выложила "голое" фото
16:40
Смирнитский после трагедии: Абсолютное отчаяние и безвыходность
16:37
Хилькевич обвинили в разрушении отношений
16:20
Территория ДСК-7 будет реконструирована
16:14
В Оренбурге в горящем ТЦ обрушилась кровля
15:52
Ольга Бузова закатила новый скандал на Первом канале
15:25
Серябкина напугала изменившимся лицом
15:14
"Синтоловый качок" взорвал Сеть
14:59
155-килограммовая модель выложила фото в нижнем белье
14:33
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
14:02
Предатель Родченков пообещал уничтожить спортсменов в России
13:40
Боня откровенно назвала причину разрыва с миллионером
13:13
Звезда "Дома-2" готовится к операции
13:10
Как депутаты Госдумы провели региональную неделю
12:52
Ургант признался в проблемах с алкоголем
12:24
Поклонники посмеялись над задумчивым Биланом
11:52
Мария Шукшина рассказала о своей болезни
11:29
Жена угрожала известному актеру
11:12
Дане Борисовой заплатили 50 тысяч рублей в знак симпатии
10:51
Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем
10:25
Актера из "Универа" посадили на восемь лет
10:02
При пожаре под Калугой сгорела семья с детьми
10:00
Хорошо ли Вы разбираетесь в шоу-бизнесе
21:58
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
21:55
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
21:53
Александр Невский: Русских уродов играть отказываюсь
21:29
Вдова Олега Яковлева ответила на гнусные обвинения
21:25
В Москве на подстанции скорой помощи случился пожар
21:01
В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
20:50
Столичные аэропорты парализовало из-за непогоды
20:44
Алсу удивила одноруким платьем
20:29
Распущенная Волочкова подверглась травле
20:06
Узнай красоток из журнала Playboy
19:58
Киркоров взорвался из-за откровенного разговора о детях
19:30
Нагиев встрял в скандал с увольнением Маслякова
19:04
Шикарная свадьба племянницы Алишера Усманова шокировала роскошью
19:02
Европа кинула Украину на 600 миллионов
18:59
Россия попала в "группу жизни" на ЧМ-2018
18:36
Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото (видео)
18:14
В Москве тяжелобольные дети ждут помощи часами
18:08
Украинская разведка опозорилась из-за коррупции
18:04
Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
17:57
В Подмосковье избили музыканта Сергея Троицкого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
Ольга Бузова закатила новый скандал на Первом канале
Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем
Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
Авто

Трехлетний мальчик умер после аварии на северо-востоке Москвы

прочитано 523 раза

Вечером 3 декабря на северо-востоке Москвы случилась страшная авария: водитель сбил трех человек. Супружеская пара и их сын находились на пешеходном переходе, когда в них врезалась иномарка.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Позже ребенок скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Водителю грозит до семи лет колонии.

Автор: Евгений Мышко4 декабря 2017, 09:11

комментарии

Политика

Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
Украину ждет череда новых Майданов
Германия встала на сторону Путина
Госдума закроет двери для американской прессы

Шоу-бизнес

Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой
Юлия Высоцкая откровенно о внебрачной дочери своего мужа
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Брошенная Казаченко бредит ушлой Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)

Lifestyle

Александр Невский: Русских уродов играть отказываюсь
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
Шоу-бизнес

50-летний Филипп Киркоров остался без дома

Поп-король признался, что не ожидал такого
Шоу-бизнес

Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу

Влюбленные дали совместное интервью
Спорт

Россия ответила на дерзкие нападки предателя Родченкова

Адекватным людям не пристало реагировать на подобные провокации

Здоровье

Как спастись от гриппа

Какие лекарства нельзя принимать во время болезни

Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью
Как растет старший сын Кейт Миддлтон
"Синтоловый качок" взорвал Сеть
Алсу удивила одноруким платьем

Спорт

Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал
Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)

Регионы

В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru