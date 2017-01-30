Врач вылетел из скорой от столкновения с иномаркой
Очевидцы происшествия опубликовали ролик, на котором запечатлен момент ДТП. "Олень на Mazda сломал копыто. Медики с травмами", – гласит подпись к видеозаписи.
В результате происшествия были госпитализированы три человека. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в региональном управлении МВД.
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