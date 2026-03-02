Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите.

Частный инвестор Еркожа Акылбек: почему аудиторский подход важен для девелоперских инвестиций в ОАЭ

Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите. Этот опыт приучил его проверять, что стоит за заявлениями и внешней «картинкой», и опираться на документы, расчёты и юридические условия. Сейчас тот же метод он применяет, анализируя рынок недвижимости Объединённых Арабских Эмиратов.

Системность вместо обещаний: что даёт аудит частному инвестору

Профессиональный аудит — это привычка к порядку и проверкам: доверие здесь появляется только после того, как сходятся цифры и подтверждаются факты. Красивые рендеры и громкие формулировки не заменяют договоров, финансовых моделей и правовых оснований. Именно поэтому аудиторские навыки стали для Еркожи Акылбека ключевым инструментом при работе с частным капиталом. Его рекомендации тем, кто рассматривает недвижимость в ОАЭ как способ вложений, начинаются с простого шага: сначала разобраться в документах, и только потом обсуждать «видовые характеристики» и инфраструктуру.

Пять проверок перед сделкой: критерии аудитора

По подходу Еркожи Акылбека, оценка проекта стартует не с просмотра презентаций. Первое, что он предлагает делать инвестору, — углубляться в материалы, которые можно подтвердить. Проверка, по его словам, строится вокруг пяти направлений.

1. Репутация застройщика. Лучший ориентир — уже реализованные проекты. Важно, какие объекты компания сдала, выдерживала ли сроки, каково качество готового продукта. Долгая работа на рынке нередко информативнее, чем яркое продвижение нового проекта.

2. Финансовое положение девелопера. Даже если открытой отчётности нет, остаются косвенные сигналы. Анализируют структуру собственности, наличие серьёзных партнёров, схему финансирования. Когда проект активно анонсирован, но источники денег не просматриваются, это становится заметным фактором риска.

3. Правовой статус земли. Один из ключевых пунктов — подтверждение прав застройщика на участок и наличие необходимых разрешений регуляторов Дубая, прежде всего Департамента земельных ресурсов (DLD). Инвестор, который действует профессионально, запрашивает копии документов, а не ограничивается устными объяснениями.

4. Реалистичность финансовой модели. Цифры, заложенные в смету по стоимости строительства и будущим доходам, сопоставляют с текущими рыночными параметрами. Сильное завышение ожидаемой доходности часто указывает на необъективные допущения или повышенный риск.

5. Прозрачность договора. Внимательно читается проект контракта купли-продажи. Отдельно смотрят на гарантии, график платежей, санкции за срыв сроков и механизм урегулирования споров. Чем детальнее прописаны эти условия, тем больше оснований говорить об ответственности девелопера.

Такой набор проверок не даёт стопроцентной страховки, но заметно снижает вероятность ошибки. В частности, он помогает отсечь слабые проекты ещё до того, как инвестор вовлечётся финансово.

Дубай как рынок районов: нюансы, на которые стоит смотреть

Недвижимость ОАЭ живёт по своей логике. С одной стороны, инвесторов привлекают ликвидность и понятные правила, с другой — без понимания местной специфики легко сделать неверные выводы. Еркожа Акылбек выделяет несколько особенностей, которые, по его мнению, нужно учитывать.

География спроса. Дубай устроен как “город районов”: спрос, цены и доходность от аренды могут существенно отличаться от локации к локации. Престижные насыпные острова вроде Пальм Джумейры, динамичный Downtown Dubai, семейные поселки в Arabian Ranches — у каждого свои факторы стоимости. Поэтому анализ лучше вести на уровне конкретного района, а не в среднем “по рынку”.

Защита инвестора через Escrow. При покупке объекта на стадии строительства критически важно проверить регистрацию проекта в системе Escrow. Речь о специальных счетах, куда поступают деньги покупателей, и которыми застройщик может пользоваться только по мере подтверждения этапов строительства. Наличие Escrow — базовый элемент защиты, предусмотренный местными правилами.

Фундаментальные драйверы. Долгосрочную стоимость поддерживают конкретные факторы: устойчивый приток экспатов, развитие туризма, программы государства по привлечению капитала и механизмы выдачи долгосрочных виз для инвесторов.

Практические советы: что делать инвестору на входе

Рекомендации Еркожи Акылбека сводятся к дисциплине и аккуратности, а не к поиску «особенного» предложения.

Не спешить. Яркая реклама и давление со стороны агента редко помогают, когда инвестиция рассматривается на длинный горизонт.

Проверять документы. Устные обещания не заменяют официальные бумаги. Важно запрашивать подтверждения: сертификат на землю, разрешения на строительство, договор Escrow.

Считать полную стоимость владения. К цене квадратного метра добавляются регистрационный сбор DLD, комиссия агента, ежегодный муниципальный сбор и расходы на обслуживание объекта.

Держать реалистичные ожидания. Инвестицию стоит рассматривать как среднесрочную — минимум от пяти лет. Основной доход, по этому подходу, должен формироваться за счёт аренды, а не только за счёт роста стоимости.

Финансовая дисциплина и умение задавать точные вопросы — именно то, что отличает профессионального инвестора от участника рыночного ажиотажа. И опыт аудита, по оценке Еркожи Акылбека, даёт для этого надёжную основу.