Частный инвестор Еркожа Акылбек: почему аудиторский подход важен для девелоперских инвестиций в ОАЭ

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 2 марта

17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Частный инвестор Еркожа Акылбек: почему аудиторский подход важен для девелоперских инвестиций в ОАЭ

10

Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите.

Частный инвестор Еркожа Акылбек: почему аудиторский подход важен для девелоперских инвестиций в ОАЭ

Еркожа Акылбек

Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите. Этот опыт приучил его проверять, что стоит за заявлениями и внешней «картинкой», и опираться на документы, расчёты и юридические условия. Сейчас тот же метод он применяет, анализируя рынок недвижимости Объединённых Арабских Эмиратов.

Системность вместо обещаний: что даёт аудит частному инвестору

Профессиональный аудит — это привычка к порядку и проверкам: доверие здесь появляется только после того, как сходятся цифры и подтверждаются факты. Красивые рендеры и громкие формулировки не заменяют договоров, финансовых моделей и правовых оснований. Именно поэтому аудиторские навыки стали для Еркожи Акылбека ключевым инструментом при работе с частным капиталом. Его рекомендации тем, кто рассматривает недвижимость в ОАЭ как способ вложений, начинаются с простого шага: сначала разобраться в документах, и только потом обсуждать «видовые характеристики» и инфраструктуру.

Пять проверок перед сделкой: критерии аудитора

По подходу Еркожи Акылбека, оценка проекта стартует не с просмотра презентаций. Первое, что он предлагает делать инвестору, — углубляться в материалы, которые можно подтвердить. Проверка, по его словам, строится вокруг пяти направлений.

1. Репутация застройщика. Лучший ориентир — уже реализованные проекты. Важно, какие объекты компания сдала, выдерживала ли сроки, каково качество готового продукта. Долгая работа на рынке нередко информативнее, чем яркое продвижение нового проекта.

2. Финансовое положение девелопера. Даже если открытой отчётности нет, остаются косвенные сигналы. Анализируют структуру собственности, наличие серьёзных партнёров, схему финансирования. Когда проект активно анонсирован, но источники денег не просматриваются, это становится заметным фактором риска.

3. Правовой статус земли. Один из ключевых пунктов — подтверждение прав застройщика на участок и наличие необходимых разрешений регуляторов Дубая, прежде всего Департамента земельных ресурсов (DLD). Инвестор, который действует профессионально, запрашивает копии документов, а не ограничивается устными объяснениями.

4. Реалистичность финансовой модели. Цифры, заложенные в смету по стоимости строительства и будущим доходам, сопоставляют с текущими рыночными параметрами. Сильное завышение ожидаемой доходности часто указывает на необъективные допущения или повышенный риск.

5. Прозрачность договора. Внимательно читается проект контракта купли-продажи. Отдельно смотрят на гарантии, график платежей, санкции за срыв сроков и механизм урегулирования споров. Чем детальнее прописаны эти условия, тем больше оснований говорить об ответственности девелопера.

Такой набор проверок не даёт стопроцентной страховки, но заметно снижает вероятность ошибки. В частности, он помогает отсечь слабые проекты ещё до того, как инвестор вовлечётся финансово.

Дубай как рынок районов: нюансы, на которые стоит смотреть

Недвижимость ОАЭ живёт по своей логике. С одной стороны, инвесторов привлекают ликвидность и понятные правила, с другой — без понимания местной специфики легко сделать неверные выводы. Еркожа Акылбек выделяет несколько особенностей, которые, по его мнению, нужно учитывать.

География спроса. Дубай устроен как “город районов”: спрос, цены и доходность от аренды могут существенно отличаться от локации к локации. Престижные насыпные острова вроде Пальм Джумейры, динамичный Downtown Dubai, семейные поселки в Arabian Ranches — у каждого свои факторы стоимости. Поэтому анализ лучше вести на уровне конкретного района, а не в среднем “по рынку”.

Защита инвестора через Escrow. При покупке объекта на стадии строительства критически важно проверить регистрацию проекта в системе Escrow. Речь о специальных счетах, куда поступают деньги покупателей, и которыми застройщик может пользоваться только по мере подтверждения этапов строительства. Наличие Escrow — базовый элемент защиты, предусмотренный местными правилами.

Фундаментальные драйверы. Долгосрочную стоимость поддерживают конкретные факторы: устойчивый приток экспатов, развитие туризма, программы государства по привлечению капитала и механизмы выдачи долгосрочных виз для инвесторов.

Практические советы: что делать инвестору на входе

Рекомендации Еркожи Акылбека сводятся к дисциплине и аккуратности, а не к поиску «особенного» предложения.

Не спешить. Яркая реклама и давление со стороны агента редко помогают, когда инвестиция рассматривается на длинный горизонт.

Проверять документы. Устные обещания не заменяют официальные бумаги. Важно запрашивать подтверждения: сертификат на землю, разрешения на строительство, договор Escrow.

Считать полную стоимость владения. К цене квадратного метра добавляются регистрационный сбор DLD, комиссия агента, ежегодный муниципальный сбор и расходы на обслуживание объекта.

Держать реалистичные ожидания. Инвестицию стоит рассматривать как среднесрочную — минимум от пяти лет. Основной доход, по этому подходу, должен формироваться за счёт аренды, а не только за счёт роста стоимости.

Финансовая дисциплина и умение задавать точные вопросы — именно то, что отличает профессионального инвестора от участника рыночного ажиотажа. И опыт аудита, по оценке Еркожи Акылбека, даёт для этого надёжную основу.

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2026, 16:10
Дни.ру✓ Надежный источник

Техническая поддержка сайтов: почему без нее ваш бизнес рискует в 2026 году

Техническая поддержка сайтов: почему без нее ваш бизнес рискует в 2026 году
В 2026-м сайт – это уже не просто визитка в сети, а полноценный канал продаж, который работает круглые сутки.

Россияне всё чаще выбирают Европу для переезда: почему растёт интерес к Румынии и Болгарии

Россияне всё чаще выбирают Европу для переезда: почему растёт интерес к Румынии и Болгарии
За последние годы отношение россиян к миграции сильно поменялось. Сегодня многие уже не воспринимают переезд в Европу как что-то далёкое и недосягаемое. Всё больше людей думают о нем как о реальном варианте, чтобы открыть новые возможности для работы и бизнеса, найти стабильность, безопасность, да и просто жить в более понятной и надёжной правовой системе. В России всё больше внимания уделяют странам Восточной Европы, особенно Румынии и Болгарии, на фоне растущего интереса к ЕС в целом.

Обновленный формат аптек сокращает путь к нужным лекарствам

Обновленный формат аптек сокращает путь к нужным лекарствам
Обновленный формат аптек значительно сокращает путь к необходимым вам лекарственным средствам. Интеграция онлайн-заказов в розничную сеть делает процесс поиска и получения товаров максимально рациональным и современным. На улицах Самары привычные вывески «Будь Здоров» постепенно сменяются на «Здравсити Аптека», что отражает полную перестройку для покупателей работы точек.

Что учитывать при покупке ванны?

Что учитывать при покупке ванны?
Покупка ванны – не выбор сантехники, а решение на годы вперед. От нее зависит, будет ли вечерний ритуал расслаблением или источником раздражения: скрип, быстрая остывающая вода, неудобные бортики или теснота. Подготовили для вас самое важное, что реально влияет на выбор, опираясь на опыт реальных ремонтов, отзывы и предложения ведущих магазинов. Размер имеет значение и форма тожеВанная комната в типичной квартире — это часто крошечное пространство, где нужно уместить не только ванну, но и раковину, стиралку и полочки с косметикой.

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом
Александр Александрович Гриф – предприниматель, общественно-политический деятель и эксперт по цифровому, когнитивному и технологическому суверенитету. Мы порой случайно открываем для себя деятелей, которые незаметно формируют ключевые тренды.

Выбор читателей

02/03ПндБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 02/03ПндСтало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 02/03ПндНевосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 01/03ВскСердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 01/03ВскЭнергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 02/03Пнд"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку