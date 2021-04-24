"Уникальный ребенок!": Двухлетняя дочь певицы Ханны взорвала Сеть

Маленькая наследница певицы Ханны запела очаровательным голосом. Малышка обрела армию поклонников.

Милейшая дочь поп-дивы от продюсера Пашу растет не только красивой, но и талантливой. Двухлетняя Адриана начала демонстрировать вокальные данные перед камерой. Певица Ханна опубликовала в инстаграм-канале забавный ролик при участии дочери. В кадре девочка увлеченно исполняет песню "А ты меня любишь?" в игрушечный микрофон, стоя на детском ковре посреди комнаты. Звездная мать подрастающей артистки уверена — это видео стоит увидеть многим.

Адриана позаботилась не только об удачном исполнении музыкальной композиции, но и о своем внешнем виде. Малышка принарядилась в розовое платье, а ноги поместила в красивую обувь своей матери. Огромные красные туфли-лодочки добавили образу двухлетней девочки юмора и непосредственности.

Поклонники поп-дивы были приятно ошарашены увиденным роликом. Практически все комментаторы решили, что харизматичную Адриану ждет большое будущее. "Это не ребенок, а чудо", "Командир маленький", "Тысячу раз пересмотрела", "Такая сладкая", "Какие вы молодцы", "Смеялась до слез!", "Уникальный ребенок!", "Боже, до чего же она милая", "Точно будет творческая личность", "Будущая певица, вся в маму с папой", "Чудо дивное, диво чудное!" — отреагировали подписчики певицы Ханны.