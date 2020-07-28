Дерзкая кража телефона у внука экс-главы Хабаровского края попала на видео

Молодой человек зашел перекусить. Он зашел в туалет, оставив на столе смартфон стоимостью в 140 тысяч рублей. Когда он вернулся, телефона на столе уже не было. Полицейские поймали вора по горячим следам. Им оказался безработный. По факту кражи возбуждено уголовное дело, передает Пятый канал.
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