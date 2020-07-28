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Дерзкая кража телефона у внука экс-главы Хабаровского края попала на видео

Преступление произошло в московском кафе. Момент кражи гаджета у Игоря Ишаева запечатлели камеры видеонаблюдения.
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Молодой человек зашел перекусить. Он зашел в туалет, оставив на столе смартфон стоимостью в 140 тысяч рублей. Когда он вернулся, телефона на столе уже не было. Полицейские поймали вора по горячим следам. Им оказался безработный. По факту кражи возбуждено уголовное дело, передает Пятый канал.

Автор: 28 июля 2020, 21:58 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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