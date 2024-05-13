Опасные дороги

В полиции раскрыли подробности ДТП на Каретном Ряду. Водитель большегруза, сбивший певицу Линду и ее племянницу, в момент автоаварии не имел при себе прав. "В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный Ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях: невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", – сообщил представитель полиции.