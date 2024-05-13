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Среда 19 августа

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Опасные дороги

Певицу Линду сбил водитель без прав

Певицу Линду сбил водитель без прав
В полиции раскрыли подробности ДТП на Каретном Ряду. Водитель большегруза, сбивший певицу Линду и ее племянницу, в момент автоаварии не имел при себе прав. "В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный Ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях: невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", – сообщил представитель полиции.

Певица Линда с племянницей бросились под колеса грузовика

Певица Линда с племянницей бросились под колеса грузовика
Артистка рассказала о том, как на нее на пешеходном переходе наехал грузовик в центре Москвы. Певица призналась, что она с племянницей Анной, увидев мчащийся на них автомобиль, сгруппировались и бросились на асфальт. "Мы шли вдвоем по пешеходному переходу, грузовик выехал непонятно откуда прямо на нас.

Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы

Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы
На внешней стороне МКАД перед съездом на Бесединское шоссе произошло массовое ДТП. По последним данным, столкнулись 23 автомобиля. Как сообщает "360 Подмосковье", оформление аварии заняло у стражей порядка около 2,5 часа.

Пьяная чиновница устроила стриптиз для ГАИ

Пьяная чиновница устроила стриптиз для ГАИ
Пьяная сотрудница Государственной фискальной службы Украины устроила для полицейских стриптиз прямо на оживленной улице. На отчаянный шаг она пошла после того, как стражи порядка подошли к автомобилю для проверки документов. Сотрудники ГАИ Закарпатья столкнулись с необычным поведением водителя, заподозренного в нарушении правил дорожного движения.

Николаев рассыпал перед судьей битое стекло

Николаев рассыпал перед судьей битое стекло
Российский актер театра и кино Валерий Николаев выступил в ходе судебного заседания. Он пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов не дали ему позвонить. Кроме того, он попытался оправдаться за наезд на пешехода, после которого, по данным следствия, скрылся. В здание Пресненского суда проходит заседание, к ходе которого предстоит выяснить, виновен ли актер Валерий Николаев в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Водитель избил себя в машине ДПС (видео)

Водитель избил себя в машине ДПС (видео)
В Казахстане мужчина избил себя в машине ДПС и попытался свалить вину на сотрудников правоохранительных органов. Подвело предприимчивого автолюбителя то, что все происходящее фиксировала установленная в салоне камера. Необычно закончилась рутинная проверка автомобиля на трассе Атырау – Индер в Казахстане.

Бандиты в Москве угнали экскаватор

Бандиты в Москве угнали экскаватор
На Киевском шоссе произошло разбойное нападение. Трое мужчин атаковали водителя экскаватора. Они связали его и бросили на обочине, а сами попытались скрыться с места преступления на строительной технике. Их задержал первый встречный патруль полицейских. На территории Новой Москвы произошел угон транспортного средства.

Носов назвал обидчиков Немова гопниками

Депутат Носов: "Стопхам" – гопники
Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо, депутат Госдумы Дмитрий Носов заступился за своего друга Алексея Немова после его конфликта с активистами "Стопхама". Носов сообщил, что хочет найти человека, который вступил в перепалку со спортсменом. "Сегодня ребята из якобы добропорядочной некоммерческой организации, но, простите за выражение, в силу своего поведения больше напоминающие мне гопников, приглашали меня встретиться на площадке одной из радиостанций для обсуждения с ними их же проекта.

Немов оправдался за драку на парковке

Немов оправдался за драку на парковке
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов впервые прокомментировал стычку с активистами "Стопхама". По словам спортсмена, он просто хотел защитить сына от агрессивных общественников. "В пятницу, 12 декабря, в 17:45, я на несколько минут остановил автомобиль на улице Петровке, чтобы встретить жену.

Лидер "Стопхама" объяснил агрессию Немова

В "Стопхаме" объяснили агрессию Немова
Руководитель движения "Стопхам" Дмитрий Чугунов прокомментировал драку соратников с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. По словам Чугунова, он не собирается подавать на именитого гимнаста в суд. Активист предположил, что агрессивное поведение спортсмена связано с неудачным днем. Чугунов подчеркнул, что не собирается требовать от Немова извинений.

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