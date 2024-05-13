Опасные дороги

Николаев рассыпал перед судьей битое стекло

Российский актер театра и кино Валерий Николаев выступил в ходе судебного заседания. Он пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов не дали ему позвонить. Кроме того, он попытался оправдаться за наезд на пешехода, после которого, по данным следствия, скрылся. В здание Пресненского суда проходит заседание, к ходе которого предстоит выяснить, виновен ли актер Валерий Николаев в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.