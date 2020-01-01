Опасные дороги

В полиции раскрыли подробности ДТП на Каретном Ряду
Артистка рассказала о том, как на нее на пешеходном переходе наехал грузовик в центре Москвы
На внешней стороне МКАД перед съездом на Бесединское шоссе произошло массовое ДТП
Сотрудница Государственной фискальной службы Украины припарковала автомобиль посреди трассы
Известный актер не признал свою вину и попытался оправдаться за наезд на пешехода
В казахстанском городе Атырау автолюбитель безуспешно попытался обвинить правоохранителей в нападении
Преступники не учли, что скрыться от полицейских им не позволит низкая скорость строительной техники
Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов вступился за своего друга-спортсмена
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Дмитрий Чугунов, соратники которого схлестнулись с гимнастом, заявил, что не хочет доводить дело до суда