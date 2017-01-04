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Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы

Фото: instagram.com/ksiz_burger
На внешней стороне МКАД перед съездом на Бесединское шоссе произошло массовое ДТП. По последним данным, столкнулись 23 автомобиля.
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Как сообщает "360 Подмосковье", оформление аварии заняло у стражей порядка около 2,5 часа. За это время образовался сильный затор от Каширского до Бесединского шоссе. На внутренней стороне кольцевой автодороги также образовалась пробка. Она тянется от Капотни. Примечательно, что дорожную ситуацию ухудшают сами водители: они притормаживают, чтобы собственными глазами увидеть последствия массовой аварии. 

Последствия устраняли несколько экипажей ДПС. Машины столкнулись "паровозиком". В цепочке – около десятка автомобилей. А еще несколько ДТП произошли по соседству.  Общее количество пострадавших автомобилей достигло 23. Большинство из них – дорогие иномарки. Отметим, что из людей никто не пострадал.

Ух, увернулся. 30 авто в смятку. So close! Be careful! #carcrash #дтп #мкад

Фото опубликовано Heartbreak Kid (@ksiz_burger)

Сейчас полиция пытается восстановить картину происшествия. По предварительным данным, причиной ЧП стало ухудшение метеоусловий. За последние сутки в столичном регионе сильно похолодало, в результате чего на дорогах образовалась гололедица. 

Автор: Виталий Петров4 января 2017, 14:08

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