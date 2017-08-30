Певица Линда с племянницей бросились под колеса грузовика

Артистка рассказала о том, как на нее на пешеходном переходе наехал грузовик в центре Москвы. Певица призналась, что она с племянницей Анной, увидев мчащийся на них автомобиль, сгруппировались и бросились на асфальт.

"Мы шли вдвоем по пешеходному переходу, грузовик выехал непонятно откуда прямо на нас..., – цитируют "Известия" артистку. – Вариантов не было, если только не под колеса броситься, и мы бросились под колеса".

Линда призналась, что очень боялась, что грузовик вернется: "Он на углу развернулся, проехал мимо пешеходного перехода и скрылся". Она также отметила, что в результате инцидента у нее повреждены спина и грудная клетка. По информации СМИ вторая девушка сломала обе ноги, однако сама она опровергла эту информацию – речь идет об ушибах.

ДТП произошло вечером 30 августа. Водитель грузовика сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД задержали его. Подробности произошедшего вспомнила и племянница Линды. Она рассказала, что грузовик грузовик двигался так, будто водитель заснул за рулем.

В столичном главке МВД сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением. По данному факту началась проверка.

В свою очередь, в экстренных службах Москвы заявили, что в результате наезда грузовика "МАЗ" пострадала Светлана Гейман, также известная как Линда. "Одна из двух пострадавших – Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Характер травм незначительный. Артистка получила ушибы и ссадины", – пояснил источник ТАСС в НИИ имени Склифосовского.