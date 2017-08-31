Певицу Линду сбил водитель без прав

В полиции раскрыли подробности ДТП на Каретном ряду. Водитель большегруза, сбивший певицу Линду и ее племянницу, в момент автоаварии не имел при себе прав.

"В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях: невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", – сообщил представитель полиции.

Как установили правоохранители, виновник автоаварии не был пьян. Это подтверждает медицинское освидетельствование. В настоящее время на водителя составили два протокола – из-за оставления места ДТП и управления грузовиком без соответствующих документов.

Кроме того, в отношении транспортной компании, в которой работает шофер, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения", передает РИА ФАН.

Как писали Dni.Ru, поздно вечером 30 августа грузовик "МАЗ" сбил двух человек в центре Москвы. ДТП произошло на Каретном ряду. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Позднее выяснилось, что грузовик сбил певицу Линду и ее племянницу. Артистка после посещения НИИ имени Склифосовского отправлена домой. Медики сообщили, что певица получила легкие ушибы и в госпитализации не нуждается.