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Происшествия

Певицу Линду сбил водитель без прав

Линда. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В полиции раскрыли подробности ДТП на Каретном ряду. Водитель большегруза, сбивший певицу Линду и ее племянницу, в момент автоаварии не имел при себе прав.
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"В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях: невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", – сообщил представитель полиции.

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Как установили правоохранители, виновник автоаварии не был пьян. Это подтверждает медицинское освидетельствование. В настоящее время на водителя составили два протокола – из-за оставления места ДТП и управления грузовиком без соответствующих документов.

Кроме того, в отношении транспортной компании, в которой работает шофер, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения", передает РИА ФАН.

Как писали Dni.Ru, поздно вечером 30 августа грузовик "МАЗ" сбил двух человек в центре Москвы. ДТП произошло на Каретном ряду. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Позднее выяснилось, что грузовик сбил певицу Линду и ее племянницу. Артистка после посещения НИИ имени Склифосовского отправлена домой. Медики сообщили, что певица получила легкие ушибы и в госпитализации не нуждается.

Автор: Алёна Нестерова31 августа 2017, 13:25

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