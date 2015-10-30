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Среда 19 августа

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Опасный отдых

Носорог протаранил джип с туристами (видео)

Носорог протаранил джип (видео)
Черный носорог, способный достигать веса в 1,5 тонны и развивать скорость порядка 55 километров в час, печально известен агрессией, которую может проявить по отношению к любому попавшему в его поле зрения объекту. От приступа буйства животного пострадали туристы, остановившиеся понаблюдать за ним в национальном парке Этоша в Намибии. Момент нападения попал на видео. Множество туристов из самых разных уголков Земли устремляются в африканские сафари-парки, где могут своими глазами увидеть обитающих там диких зверей.

Новое потрясение россиян с аварийного Boeing

Новое потрясение россиян с Boeing 777
Пассажиры аварийного Boeing 777 приземлились в Домодедово. Однако некоторые не смогли попасть домой. Они летели пересадочными рейсами, но их не встретили представители авиакомпании. Пассажиры Boeing 777, который загорелся в небе над Доминиканой, успешно приземлились в Москве.

Юную британку за сутки изнасиловали 110 мужчин

Юную британку изнасиловали 110 мужчин
Жительница Великобритании Меган Стефанс спустя годы рассказала историю, как ее 14-летнюю продали в сексуальное рабство. По ее словам, однажды за 22 часа ее изнасиловали сразу 110 мужчин. Стефанс решилась рассказать историю своего детства для того, чтобы предотвратить секс-торговлю людьми.

Мужчина убил любовницу за отказ от БДСМ

Мужчина убил любовницу за отказ от БДСМ
В Архангельске завершилось предварительное следствие по делу об убийстве девушки за отказ попробовать БДСМ. В совершении преступления обвиняется 43-летний мужчина. Мужчина, вдохновившись скандально известным фильмом "50 оттенков серого", решил, что его сексуальная жизнь скучна.

Покорительница Эвереста погибла в Японии

Покорительница погибла в Японии
Погибла одна из самых известных в мире альпинисток Кэй Танигути. Бездыханное тело покорительницы Эвереста было найдено в горах острова Хоккайдо. Как передала телекомпания NHK, 43-летняя альпинистка совершала восхождение на скалу высотой 1984 метра вместе с четырьмя альпинистами.

Девушка выжила после падения с 33 метров

Девушка выжила после падения с 33м
В Мурманске произошел несчастный случай с одной из любительниц роупджампингом. Прыгнув с высоты 33 метров молодая девушка ударилась о землю. Группа роупджамперов проводила очередное "занятие" накануне на одной из заброшеных многоэтажек.

Взбесившийся слон затоптал людей

Взбесившийся слон затоптал людей
В тайской провинции Чантхабури произошла страшная трагедия – дикий слон затоптал сборщиков каучука. В общей сложности на территории страны водится около 6,5 тысяч этих животных, которые уже неоднократно совершали нападения на людей. Нападение дикого слона произошло в одной из восточных провинций Таиланда.

В Сибири собака спасла хозяйку от медведя

Собака спасла хозяйку от медведя
В районе поселка Хребтовая в Иркутской области медведь напал на 61-летнюю женщину. Она получила множественные травмы, но осталась жива благодаря своей собаке. В Приангарье на гулявшую с собакой женщину набросился медведь.

В Петербурге зеркальный куб обрушился на людей

Зеркальный куб рухнул на людей
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге обрушился павильон в виде зеркального куба, в котором проводились презентации автомобилей BMW. Сообщается, что несколько панелей упали на гулявших снаружи граждан. На главной площади Санкт-Петербурга обрушился павильон в виде зеркального куба, в котором частная компания проводила презентации автомобилей BMW.

В Египте по ошибке расстреляли туристов

В Египте по ошибке расстреляли туристов
Египетские спецслужбы по ошибке расстреляли иностранных туристов. Несчастье произошло в районе Эль-Вахат в Западной пустыне: силовики приняли группу мексиканцев за террористов. Трагедия произошла 13 сентября в районе Эль-Вахат в Западной пустыне.

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