Опасный отдых

Носорог протаранил джип с туристами (видео)

Черный носорог, способный достигать веса в 1,5 тонны и развивать скорость порядка 55 километров в час, печально известен агрессией, которую может проявить по отношению к любому попавшему в его поле зрения объекту. От приступа буйства животного пострадали туристы, остановившиеся понаблюдать за ним в национальном парке Этоша в Намибии. Момент нападения попал на видео. Множество туристов из самых разных уголков Земли устремляются в африканские сафари-парки, где могут своими глазами увидеть обитающих там диких зверей.