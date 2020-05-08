Помогает предотвратить рак: названа неожиданная польза кофе

Ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск возникновения ряда опасных заболеваний. В их числе – рак печени и сахарный диабет.
Кроме того, напиток уменьшает вероятность возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Специалисты установили, что кофе также снижает риск преждевременной смерти на 12%, стимулирует центральную нервную систему и помогает снять боль в мышцах и других частях тела.
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