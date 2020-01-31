Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года

Hi-Tech Mail.ru подвел итоги премии "Лучший гаджет по версии Рунета" В рамках ежегодной премии пользователи проекта отдали более миллиона голосов за лучшие устройства из более 200 участников в 47 номинациях.

В десятый раз проект Hi-Tech Mail.ru наградил самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов прошедшего года были представлены более 200 устройств в категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".

Среди смартфонов лидерами оказались:

Флагман года: Huawei P30 Pro

Лучший дизайн: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition

Доступный флагман: Honor 20 Pro

Оптимальный баланс: Samsung Galaxy A50

В номинации "Технологии" победили:

Технология года: Samsung Galaxy Fold

Лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 855+

Возвращение года: Motorola razr

Стартап года: Drinkshift – холодильник с ИИ и заказом товаров

В категории "Гаджеты" пользователи выбрали:

Лучшие умные часы: Apple Watch Series 5

Лучший браслет: Xiaomi Mi Band 4

Лучшие беспроводные наушники: Apple AirPods Pro

Лучшая беспроводная колонка: JBL Pulse 4

Лучшими компьютерами стали:

Лучший ноутбук: ASUS ZenBook Pro Duo

Лучший игровой ноутбук: ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR

Оптимальный баланс: Huawei MateBook D 15

Лучший планшет: Apple iPad Air (2019)

Рейтинг телевизоров возглавили:

Флагман года: Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019

Лучший дизайн: Samsung QLED The Serif TV

Инновация: LG Signature OLED TV 65R9

Оптимальный баланс: Xiaomi Mi TV 4S

Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику:

Лучшая полнокадровая камера: Sony A7R IV

Лучшая камера с кроп-матрицей: Canon EOS M6 Mark II

Оптимальный баланс: Panasonic LUMIX G90

Инновация: GoPro Max

"Тренды прошедшего года – появление в смартфонах складных экранов, нескольких камер и супермощных чипов, – обязательно увидят продолжение и в 2020 году. При этом рост доли Android в России продолжился, в то время как доля Apple сокращалась. Неудивительно, что большинство наград в смартфонах пользователи отдали Huawei за лучшие камеры и удачные флагманы по соотношению цены и возможностей, Samsung – за инновации в складных смартфонах, Xiaomi – за доступные модели. В компьютерах главными трендами стали дополнительный экран для работы, так что безоговорочным лидером стала компания ASUS, удивившая рынок ноутбуками с двумя экранами различных форм и размеров. В телевизорах лидируют топовые модели от Samsung, которые стали превосходить лидеров прошлого года с OLED-экранами по ключевым параметрам. Среди прочей техники пользователи отметили планшеты и наушники Apple, аудио и камеры Sony, носимые устройства Xiaomi и Huawei", – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru.

В этом году за лучшие гаджеты было отдано более 1 000 000 голосов, премия проводилась с 19 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Информационными партнерами премии стали Дни.ру, Комсомольская правда, Российская газета и LIFE.