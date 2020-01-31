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Hi-tech

Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года

Фото: pixabay.com
Hi-Tech Mail.ru подвел итоги премии "Лучший гаджет по версии Рунета" В рамках ежегодной премии пользователи проекта отдали более миллиона голосов за лучшие устройства из более 200 участников в 47 номинациях. 
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В десятый раз проект Hi-Tech Mail.ru наградил самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов прошедшего года были представлены более 200 устройств в категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты". 

Среди смартфонов лидерами оказались: 

  • Флагман года: Huawei P30 Pro
  • Лучший дизайн: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition
  • Доступный флагман: Honor 20 Pro 
  • Оптимальный баланс: Samsung Galaxy A50

В номинации "Технологии" победили: 

  • Технология года: Samsung Galaxy Fold
  • Лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 855+
  • Возвращение года: Motorola razr
  • Стартап года: Drinkshift – холодильник с ИИ и заказом товаров

В категории "Гаджеты" пользователи выбрали: 

  • Лучшие умные часы: Apple Watch Series 5
  • Лучший браслет: Xiaomi Mi Band 4 
  • Лучшие беспроводные наушники: Apple AirPods Pro
  • Лучшая беспроводная колонка: JBL Pulse 4 

Лучшими компьютерами стали:

  • Лучший ноутбук: ASUS ZenBook Pro Duo
  • Лучший игровой ноутбук: ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR
  • Оптимальный баланс: Huawei MateBook D 15 
  • Лучший планшет: Apple iPad Air (2019)

Рейтинг телевизоров возглавили:

  • Флагман года: Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019
  • Лучший дизайн: Samsung QLED The Serif TV
  • Инновация: LG Signature OLED TV 65R9
  • Оптимальный баланс: Xiaomi Mi TV 4S

Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику:

  • Лучшая полнокадровая камера: Sony A7R IV
  • Лучшая камера с кроп-матрицей: Canon EOS M6 Mark II 
  • Оптимальный баланс: Panasonic LUMIX G90
  • Инновация: GoPro Max

"Тренды прошедшего года – появление в смартфонах складных экранов, нескольких камер и супермощных чипов, – обязательно увидят продолжение и в 2020 году. При этом рост доли Android в России продолжился, в то время как доля Apple сокращалась. Неудивительно, что большинство наград в смартфонах пользователи отдали Huawei за лучшие камеры и удачные флагманы по соотношению цены и возможностей, Samsung – за инновации в складных смартфонах, Xiaomi – за доступные модели. В компьютерах главными трендами стали дополнительный экран для работы, так что безоговорочным лидером стала компания ASUS, удивившая рынок ноутбуками с двумя экранами различных форм и размеров. В телевизорах лидируют топовые модели от Samsung, которые стали превосходить лидеров прошлого года с OLED-экранами по ключевым параметрам. Среди прочей техники пользователи отметили планшеты и наушники Apple, аудио и камеры Sony, носимые устройства Xiaomi и Huawei", – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru. 

В этом году за лучшие гаджеты было отдано более 1 000 000 голосов, премия проводилась с 19 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Информационными партнерами премии стали Дни.ру, Комсомольская правда, Российская газета и LIFE. 

31 января 2020, 09:00

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