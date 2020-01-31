Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года

В десятый раз проект Hi-Tech Mail.ru наградил самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов прошедшего года были представлены более 200 устройств в категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".
Среди смартфонов лидерами оказались:
- Флагман года: Huawei P30 Pro
- Лучший дизайн: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition
- Доступный флагман: Honor 20 Pro
- Оптимальный баланс: Samsung Galaxy A50
В номинации "Технологии" победили:
- Технология года: Samsung Galaxy Fold
- Лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 855+
- Возвращение года: Motorola razr
- Стартап года: Drinkshift – холодильник с ИИ и заказом товаров
В категории "Гаджеты" пользователи выбрали:
- Лучшие умные часы: Apple Watch Series 5
- Лучший браслет: Xiaomi Mi Band 4
- Лучшие беспроводные наушники: Apple AirPods Pro
- Лучшая беспроводная колонка: JBL Pulse 4
Лучшими компьютерами стали:
- Лучший ноутбук: ASUS ZenBook Pro Duo
- Лучший игровой ноутбук: ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR
- Оптимальный баланс: Huawei MateBook D 15
- Лучший планшет: Apple iPad Air (2019)
Рейтинг телевизоров возглавили:
- Флагман года: Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019
- Лучший дизайн: Samsung QLED The Serif TV
- Инновация: LG Signature OLED TV 65R9
- Оптимальный баланс: Xiaomi Mi TV 4S
Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику:
- Лучшая полнокадровая камера: Sony A7R IV
- Лучшая камера с кроп-матрицей: Canon EOS M6 Mark II
- Оптимальный баланс: Panasonic LUMIX G90
- Инновация: GoPro Max
"Тренды прошедшего года – появление в смартфонах складных экранов, нескольких камер и супермощных чипов, – обязательно увидят продолжение и в 2020 году. При этом рост доли Android в России продолжился, в то время как доля Apple сокращалась. Неудивительно, что большинство наград в смартфонах пользователи отдали Huawei за лучшие камеры и удачные флагманы по соотношению цены и возможностей, Samsung – за инновации в складных смартфонах, Xiaomi – за доступные модели. В компьютерах главными трендами стали дополнительный экран для работы, так что безоговорочным лидером стала компания ASUS, удивившая рынок ноутбуками с двумя экранами различных форм и размеров. В телевизорах лидируют топовые модели от Samsung, которые стали превосходить лидеров прошлого года с OLED-экранами по ключевым параметрам. Среди прочей техники пользователи отметили планшеты и наушники Apple, аудио и камеры Sony, носимые устройства Xiaomi и Huawei", – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru.
В этом году за лучшие гаджеты было отдано более 1 000 000 голосов, премия проводилась с 19 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Информационными партнерами премии стали Дни.ру, Комсомольская правда, Российская газета и LIFE.
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