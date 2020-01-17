Названы самые популярные у россиян смартфоны

Самым популярным смартфоном у россиян по итогам 2019 года стал китайский Xiaomi Redmi Note 7. Такие данные были получены на основе исследования платформы "Яндекс.Маркет", пишет "Вечерняя Москва".
На втором месте оказался корейский Samsung Galaxy A50, а знаменитому детищу Apple – iPhone XR – досталась бронза. Также в рейтинг попали Xiaomi Redmi 6A, Huawei Honor 8X, Apple iPhone Xr 128GB, Samsung Galaxy S10e, Xiaomi Redmi 7, Apple iPhone 7. Многие россияне часто искали в Сети информацию о классических мобильных телефонах с кнопочной клавиатурой.
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