Онлайн-платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud

Один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, который объединяет более 170 тысяч рекламных носителей и порядка 450 тысяч операторов наружной рекламы, начнет работать в виртуальном ЦОДе SberCloud.



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Это надежная и производительная облачная технология, предоставляющая пользователям защиту данных, а также быструю масштабируемость бизнеса. SberCloud обеспечит BookingBoard вычислительными мощностями и предоставит услуги по управлению IT-ресурсами.

Также SberCloud упростит администрирование рекламных кампаний, снизит затраты онлайн-платформы на развитие и поддержание собственной IT-инфраструктуры. Кроме того, позволит сэкономить время на тестирование и разворачивание новых сервисов и необходимых для бизнеса инструментов, включая автоматизацию закупки рекламного инвентаря.

Как отметил генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов, миграция платформы BookingBoard в облако – логичный шаг для динамично развивающейся компании, использующей для ведения бизнеса современные возможности. По его словам, в рамках соглашения планируется расширить спектр облачных услуг.

"Будем готовы предложить наши новые решения, такие как услуги DSaaS – сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", – отметил Сорокоумов.

Генеральный директор BookingBoard Валентин Тихонюк выразил уверенность, что партнерство со SberCloud повысит надежность доступа к сервисам онлайн-платформы, даст новые возможности в продвижении товаров и услуг.

Облачная платформа SberCloud (ООО "Облачные технологии", входит в экосистему Сбербанка) предоставляет услуги на базе IT крупнейшего российского и восточноевропейского банка. Услуги предоставляются компаниям и государственным организациям.

BookingBoard – агрегатор рекламных поверхностей региональных операторов наружной рекламы России. Компания обеспечивает клиентов актуальной информацией по всем доступным видам рекламных конструкций и удобными инструментами для бронирования размещений.