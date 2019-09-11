Место в очереди за iPhone 11 оценили в 400 тысяч

Продажи в России новых моделей iPhone пока не стартовали, однако в Сети активно продают места в очереди. Так, на одном из сайтов объявлений любителям яблочных гаджетов предлагают выложить за право купить новинку один из первых 400 тысяч рублей.
Авторы объявления утверждают, что приедут к магазину за три дня до старта продаж и займут места. Причем есть предложения и более демократичные – 150 тысяч рублей, к примеру. Напомним, что минимальная цена новинки составит 60 тысяч рублей, а максимальная. – 150 тысяч. Старт продаж намечен на 20 сентября, напоминает телеканал "360".
Популярные темы форума
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Не нравится невеста сына
Свобода слова на вумене канула в небытие?