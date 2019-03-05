Загадочные НЛО над Германией привели в ужас
Уфолог Скотт Уоринг выдвинул смелое предположение о том, чем могут являться запечатленные на видео НЛО. По его мнению, речь идет не о природном явлении, оптическом эффекте или следствии человеческого вмешательства. Он уверен, что очевидцам удалось подловить настоящие корабли пришельцев.
Похожие шарообразные НЛО наблюдались в Европе в период Второй мировой войны, напомнил он. Скотт Уоринг считает, что таким образом они следили за человечеством – насколько близко оно подобралось к самоуничтожению, передает портал "ФедералПресс". В этот раз, опасается исследователь, причины могут быть схожи. Уфолог опасается, что Германия втайне от всего мира ведет какую-то опасную разработку. От других стран скрыть ее, возможно, и удалось, однако инопланетные цивилизации так просто провести не получилось. Часть аудитории Скотта Уоринга от подобной перспективы пришла в ужас, однако нашлись скептики. Они считают, что показанному на видео эффекту можно найти множество куда более разумных объяснений.
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