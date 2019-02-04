В американском сегменте МКС прорвало туалет

В американском модуле Tranquillity на Международной космической станции прорвало туалет, передает "Царьград". Сообщается, что астронавты отсоединили магистраль подачи воды, и из нее полилась жидкость. Пока они пытались устранить неполадку, в модуль успело вылиться порядка десяти литров воды. Экипажу пришлось собирать ее полотенцами. На работу электрооборудования МКС инцидент не повлиял.

