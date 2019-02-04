Увлечение соцсетями признали безопасным

Ученые продолжают изучение влияния современных технологий, в том числе социальных сетей, на психическое здоровье человека. Так, немецкие ученые пришли к выводу, что долгое нахождение в подобной среде приводит к неправильной самооценке и развитию депрессии. Особенно подвержены подобным проблемам дети и подростки.

Впрочем, российские специалисты сохраняют более взвешенный подход. Они отмечают, что многие люди проводят в социальных сетях много времени, однако большинство делает это для решения рабочих вопросов.

"Если кого-то затянули в закрытые группы, в которых члены занимаются какими-то нехорошими делами, тогда да, надо обращаться уже в полицию. Но социальные сети изначально основывались для простоты общения не только в молодежной среде, но и для взрослого поколения", – цитирует "Вечерняя Москва" психолога Андрея Новикова.

