"Дни.ру" дарят телефон: смартфон для детей

С помощью нового обучающего телефона вы сможете полностью контролировать вашего ребенка. Слушать звуки вокруг него и знать, чем он занимается. Кроме всего прочего вы сможете следить за уровнем заряда батареи в его гаджете.
Если вдруг ребенок отключит звук, вы все равно сможете связаться с ним, отправив громкий сигнал вызова.
В телефоне есть удобная функция родительского контроля. Благодаря ей вы будете легко блокировать ненужные приложения и настраивать безопасный поиск в интернете. А также, сможете контролировать время использования смартфона.
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��ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ ТЕЛЕФОНА�� ⠀⠀ Чтобы получить смартфон, нужно: 1. Подписаться на наш аккаунт 2. Отметить, как можно больше друзей Чем больше комментариев, тем больше шансов победить! Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел �� Результаты будут 15 ноября в 12 часов дня! Удачи �� #конкурс #розыгрыш #телефон #смартфон #подарки #участие #участники #мама #дети #семья #ребенок
Получить телефон очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:
1. Подпишитесь на Instagram @dniru
2. Отметьте в комментариях разных друзей
Больше комментариев – больше шансов победить! Победителя выберем 15 ноября с помощью генератора случайных чисел.
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