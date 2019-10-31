Легендарный ученый скончался в возрасте 86 лет

Доктор технических наук Дмитрий Поспелов скончался на 87-м году жизни в Москве. Ученый почувствовал себя плохо в среду, 30 октября. Медики не смогли спасти его. Причина смерти устанавливается.
Дмитрия Поспелова называют родоначальником советской школы искусственного интеллекта. Под руководством ученого был создан прототип отечественной ЭВМ нового поколения, сообщает "Царьград".
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