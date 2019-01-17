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Выращенное на Луне растение погибло

прочитано 206 раз

Китайские ученые поставили на Луне уникальный эксперимент. На обратную сторону естественного спутника земли были доставлены семена хлопчатника. Там же они дали свои первые всходы. Спустя два дня растение погибло, передает портал "Реальное время". Внутри космического модуля продолжается выращивание рапса, картофеля, резуховидки Таля, дрозофил и дрожжей.

17 января 2019, 18:33

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