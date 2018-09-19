Госдума запустила англоязычную версию сайта

По словам председателя нижней палаты, те, кто интересуется политикой в России, теперь получат возможность знакомиться с ней из первоисточника. О необходимости такого решения Вячеслав Володин говорил в ходе Международного форума "Развитие парламентаризма", который прошел в июне этого года в Москве.

В свою очередь, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила благодарность спикеру за запуск англоязычного ресурса. Парламентарий напомнила, что председатель нижней палаты был одним из инициаторов модернизации сайта Госдумы.

Кроме официального ресурса, пользователям Сети доступны англоязычные страницы нижней палаты в популярных социальных сетях. Среди них Facebook, Twitter, а также Instagram.

Модернизация и унификация информационных ресурсов Госдумы началась в прошлом году. Были открыты официальные страницы нижней палаты в социальных сетях. А в апреле этого года Дума запустила обновленный официальный сайт, более современный и удобный для пользователей.

Гражданам стало проще узнать информацию о конкретном парламентарии, представляющем тот или иной избирательный округ. Кроме того, можно отправить сообщение законодателю и ознакомиться с результатами его работы. Обновленный дизайн адаптирован для всех устройств – компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Появился специальный раздел сервисов, где пользователь сможет быстро найти информацию об интересующем законопроекте, ознакомиться с документацией, узнать результаты голосований.