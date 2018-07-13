Какие смартфоны чаще всего ломаются
Эксперты составили рейтинг худших смартфонов, представленных на рынке. При исследовании учитывали показатели отказов и сложности, возникающие при использовании гаджетов.
Так, телефоны были разделены на два списка. В первый попали гаджеты на Android, во второй – смартфоны от Apple, так как у "яблочников" своя фирменная операционная система iOS.
Гаджеты для проверок исследовательская компания приобрела в точках розничной продажи мобильных устройств. Для большей достоверности результатов телефоны покупались в магазинах разной ценовой категории, передает издание Gizchina.
Путем анализа и технических проверок удалось установить, что самые худшие и проблемные смартфоны производит компания Samsung. Гаджеты производителя показали свыше 27,7% отказов.
На второй строке антирейтинга расположилась компания Xiaomi, смартфоны которой показали 14% отказов. Третье место в списке худших досталось смартфонам от Motorola, получив 9,2% ситуаций со сбоями.
Что касается смартфонов на базе iOS, то худшим признан iPhone 6. Эта модель от "яблочников" собрала 21% отказов. Вторым по проблемности оказался iPhone 6S, собравший 16% сбоев.
Стоит отметить, что оба флагмана от Apple показали неожиданные сбои в работе сенсорных дисплеев или появление серых линий на экране. Более того, на работу гаджетов негативно повлияло обновление iOS, после которого производительность смартфонов существенно снизилась.
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