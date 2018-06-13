iPhone "выжил" после самого жесткого испытания
Гаджет случайно утопила девушка. Парень три дня пытался высушить телефон, и ему это удалось. Блогер запустил его и нашел хозяйку.
Он отправил девушке потерянный iPhone почтой, чем очень ее обрадовал, сообщает Ura.ru. Американка снимала на телефон новорожденного сына и была уверена, что безвозвратно потеряла дорогие для нее фото.
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