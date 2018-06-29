Обнаружена серьезная угроза для пользователей Android

Эксперты обнаружили новую уязвимость во всех Android-устройствах. Угрозе подвержены смартфоны, которые были выпущены после 2012 года.



Уязвимость, получившая название RAMPage, является вариацией другой известной "дыры" в системе, именуемой Rowhammer. Благодаря ей хакеры могут совершать манипуляции с данными в ячейках памяти пораженных устройств.

Специалисты утверждают, что RAMpage нарушает базовую изоляцию между приложениями и операционной системой. Как правило, одни программы не имеют доступа к данным из других. Однако вредоносное ПО способно получить права администратора и украсть всю личную информацию владельца смартфона.

Таким образом, хакеры научились взламывать любые пароли пользователя. Это позволяет злоумышленникам скачивать личные фотографии, электронные письма, переписку и даже платежные реквизиты, передает блог Vvdveen.com.

Отмечается, что RAMPage нацелен на драйвер памяти, который впервые появился в довольно старой версии Android. Однако с тех пор гаджеты оснащались оперативной памятью одного и того же типа. Это значит, что под удар попадают все смартфоны и планшеты, выпущенные после 2012 года.

Более того, эксперты высказались о возможной угрозе для владельцев "яблочных" устройств. Дело в том, что в скором времени RAMpage может распространиться на девайсы под управлением iOS.

Ранее стало известно, что в мае 2018 года специалисты по безопасности обнаружили очередную форму атаки на Android-телефоны под названием Glitch. Уязвимость предоставляла возможность проникать в чужие устройства при помощи обычного мобильного браузера.