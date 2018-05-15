Суд отменил решение о блокировке Telegram

Решение о блокировке популярного мессенджера Telegram отменено. С сайта суда уже удалена автоматически размещенная отметка о вступлении постановления в силу, пишет "360" со ссылкой на РИА Новости.

Блокировка мессенджера приостановлена из-за действий адвокатов Telegram. Они в последний момент обжаловали решение суда.