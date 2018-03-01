Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад

Послание Президента Скандал на дебатах Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Четверг 1 марта
Лента новостей
20:36
На Нагатинской набережной в Москве горит теплоход (видео)
20:20
Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
20:11
Эксперты о законодательном обеспечении послания президента
20:11
Кусачая домохозяйка едва не покалечила ребенка
20:01
Сотни школьников эвакуировали из-за пожара
19:48
В Москве объявился редкий хищник
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:49
Елизавету II пытался застрелить подросток
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:23
АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
18:19
Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:44
На телевидении произошел бисексуальный бум
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:57
Певица Саша Савельева показала новую внешность
16:43
У принца Гарри нашли другого отца
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:18
С кем целовался муж Пелагеи
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
16:02
Путин: Сдержать Россию не удалось
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:55
Летучая наградила бизнесменов в Кремле
15:52
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
15:30
Лопнуло терпение: Россия довела Лукашенко до исступления
15:29
Олимпийским чемпионам не вручили обещанные автомобили
15:08
Захарова поставила на место Рабиновича
15:03
Убийца "пьяного" мальчика может досрочно выйти на свободу
14:52
Назначена дата начала третьей мировой
14:48
Вы смотрели послание президента Федеральному собранию?
14:34
Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"
14:33
Сколько домов будет построено по программе реновации за год
14:22
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
14:17
Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками
14:13
Претенденты на престол
14:11
"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
14:10
Путин призвал развивать передовые технологии
14:08
Послание Путина побило рекорд
13:55
Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
13:52
Путину устроили овации во время оглашения послания
13:45
Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон
13:43
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
13:42
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
13:33
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
13:24
Путин о коррупции: С кондачка это не решить
13:19
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
13:16
Саратовскую область избавят от ветхого жилья
13:13
Путин высказался о раке
13:09
Путин обозначил главного врага России
13:05
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
12:48
Садальский сообщил о смерти Васильевой
12:45
Нападение акулы на дайвера попало на видео
12:42
Пенсии могут уравнять с зарплатами
12:37
Россия отомстила Украине за газовый спор
12:26
Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
12:20
Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
12:19
Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой
12:15
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
12:14
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
12:11
Травматическое оружие могут запретить
12:00
Послание Путина Федеральному собранию. Online
11:49
Психически больная дочь Распутиной пропала
11:47
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией
11:43
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
11:38
В столичном ресторане разрушили стереотип о дорогом удовольствии
11:25
Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту
11:25
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы
11:16
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
10:59
Опубликован список пострадавших при взрыве в Подмосковье
10:53
Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой
10:51
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
10:45
Врачи объявили о победе над аллергией у детей
10:39
Россиян на работе проверят на алкоголь и наркотики
10:35
Фестиваль "Мос/Еда!" порадует москвичей обилием сыров
10:34
Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
10:18
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой
10:13
Печаль голой Волочковой связали с алкоголем
10:00
Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
09:44
Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены
09:41
Пентагон публично осадил Порошенко
09:38
В Подмосковье загорелась психиатрическая больница
09:09
У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
09:02
Чемпионку Ефимову задержали в США
08:56
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
08:46
Орлова в ухудшившемся состоянии продержалась четыре дня
08:33
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
08:27
Двойные стандарты ЕС позволили Украине победить Россию
08:27
Главные ТВ-премьеры марта
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
07:54
Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут"
22:01
Молодая жена Краско унизила его детей на Первом канале
22:00
Инфекции оказались опаснее рака
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске
Hi-tech

Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад

Владимир Путин. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию получилось необычным: в первой части глава государства рассказал о развитии экономики, социальной сферы, инфраструктуры, а вторую посвятил новейшим разработкам отечественного военно-промышленного комплекса. Продемонстрированное президентом оружие совсем скоро станет той основой, на которой будет базироваться национальная безопасность России. 
прочитано 735 раз

"Сармат"

ПО ТЕМЕ

Создание супероружия курировал лично Путин

Запад в ужасе после послания Путина

 Послание президента

Сюжеты Послание президента

На смену стратегическому комплексу "Воевода" приходит новая "кузькина мать" – межконтинентальная ракета "Сармат", имеющая большее, чем у своего предшественника, количество боеголовок. Увеличена и максимальная пусковая дальность комплекса.

Его общий вес – более 200 тонн, но при этом очень короткая разгонная траектория. "Сармату" без разницы, в какой части света и с какой стороны атаковать цель: она гарантированно будет поражена в любых условиях. "Ничего подобного ни у кого в мире пока нет", - высказался Владимир Путин о новейшей разработке отечественных оружейников.

ПРО бессильна

Следующие на повестке – крылатые ракеты, которые не пользуются привычной для подобной техники баллистической траекторией и способны постоянно менять направление полета. Новая разработка обладает ядерной энергоустановкой, которая позволяет находиться в воздухе неограниченное количество времени. Ракета может оснащаться как ядерным, так и обычным зарядом.

Подводные беспилотники

Также президент представил подводные аппараты, способные передвигаться на недоступных для других глубинах. Они обладают большим запасом хода, значительно превышают скоростные возможности современных подводных лодок.

Путин показал океанскую многоцелевую систему с беспилотными аппаратами. У них низкая шумность, они невидимы и неуязвимы для средств обнаружения вероятного противника. Сверхмалые габариты, но при этом сверхвысокая вооруженность – вот главная "фишка" подводных беспилотников.

"Кинжал"

Еще одна замечательная разработка наших оружейников – гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Он состоит из непосредственно самолета (истребитель или перехватчик, в ролике представлен МиГ-31) и гиперзвуковой ракеты. Она способна развивать скорость до 10 М в час. (М – это число Маха, скорость звука в воздухе равна 1224 километра в час.)

Ракета комплекса "Кинжал" также способна маневрировать в разных направлениях и преодолевать любые, даже самые изощренные системы противоракетной обороны.

"Авангард"

Продемонстрировал президент и удивительные возможности другого новейшего российского комплекса – гиперзвукового "Авангарда". Он способен развивать скорость в плотных слоях атмосферы до 20 Махов и двигаться с маневренностью крылатой ракеты. Направляясь к цели, "Авангард" может осуществлять как вертикальное, так и горизонтальное маневрирование.

Боевые лазеры

То, о чем раньше с придыханием говорили фантасты всех мастей, становится реальностью в России. На вооружении нашей армии вскоре появятся собственные лазерные установки. В настоящее время их испытание уже подходит к завершению. "Это не задел Советского Союза, а совершенно новые российские разработки", – отметил глава государства.

"Продемонстрированное во время речи Путина оружие способно изменить весь международный стратегический баланс", – нервно отреагировали  западные СМИ. 

Напомним, оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

Сегодняшнее послание президента парламенту стало 24-м за всю новейшую историю России и 14-м для президента Владимира Путина. Глава государства установил рекорд: его речь растянулась на 116 минут.

Автор: Иван Поляков1 марта 2018, 19:33

комментарии

Политика

Путин призвал развивать передовые технологии
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
Пентагон публично осадил Порошенко

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева показала новую внешность
У принца Гарри нашли другого отца
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
С кем целовался муж Пелагеи

Проишествия

В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
Нападение акулы на дайвера попало на видео
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой

Lifestyle

Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Шоу-бизнес

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото

Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело

Шоу-бизнес

У принца Гарри нашли другого отца

Они тесно общаются с 1995 года
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева показала новую внешность

Артистка выложила свежее фото
Экономика

Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю

Эксперт бурно отреагировал на решение Стокгольмского арбитража

Гороскоп

Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа

Фоторепортажи

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

Спорт

"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией

Регионы

Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru