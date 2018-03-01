Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад

Сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию получилось необычным: в первой части глава государства рассказал о развитии экономики, социальной сферы, инфраструктуры, а вторую посвятил новейшим разработкам отечественного военно-промышленного комплекса. Продемонстрированное президентом оружие совсем скоро станет той основой, на которой будет базироваться национальная безопасность России.

"Сармат"

На смену стратегическому комплексу "Воевода" приходит новая "кузькина мать" – межконтинентальная ракета "Сармат", имеющая большее, чем у своего предшественника, количество боеголовок. Увеличена и максимальная пусковая дальность комплекса.

Его общий вес – более 200 тонн, но при этом очень короткая разгонная траектория. "Сармату" без разницы, в какой части света и с какой стороны атаковать цель: она гарантированно будет поражена в любых условиях. "Ничего подобного ни у кого в мире пока нет", - высказался Владимир Путин о новейшей разработке отечественных оружейников.

ПРО бессильна

Следующие на повестке – крылатые ракеты, которые не пользуются привычной для подобной техники баллистической траекторией и способны постоянно менять направление полета. Новая разработка обладает ядерной энергоустановкой, которая позволяет находиться в воздухе неограниченное количество времени. Ракета может оснащаться как ядерным, так и обычным зарядом.

Подводные беспилотники

Также президент представил подводные аппараты, способные передвигаться на недоступных для других глубинах. Они обладают большим запасом хода, значительно превышают скоростные возможности современных подводных лодок.

Путин показал океанскую многоцелевую систему с беспилотными аппаратами. У них низкая шумность, они невидимы и неуязвимы для средств обнаружения вероятного противника. Сверхмалые габариты, но при этом сверхвысокая вооруженность – вот главная "фишка" подводных беспилотников.

"Кинжал"

Еще одна замечательная разработка наших оружейников – гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Он состоит из непосредственно самолета (истребитель или перехватчик, в ролике представлен МиГ-31) и гиперзвуковой ракеты. Она способна развивать скорость до 10 М в час. (М – это число Маха, скорость звука в воздухе равна 1224 километра в час.)

Ракета комплекса "Кинжал" также способна маневрировать в разных направлениях и преодолевать любые, даже самые изощренные системы противоракетной обороны.

"Авангард"

Продемонстрировал президент и удивительные возможности другого новейшего российского комплекса – гиперзвукового "Авангарда". Он способен развивать скорость в плотных слоях атмосферы до 20 Махов и двигаться с маневренностью крылатой ракеты. Направляясь к цели, "Авангард" может осуществлять как вертикальное, так и горизонтальное маневрирование.

Боевые лазеры

То, о чем раньше с придыханием говорили фантасты всех мастей, становится реальностью в России. На вооружении нашей армии вскоре появятся собственные лазерные установки. В настоящее время их испытание уже подходит к завершению. "Это не задел Советского Союза, а совершенно новые российские разработки", – отметил глава государства.

"Продемонстрированное во время речи Путина оружие способно изменить весь международный стратегический баланс", – нервно отреагировали западные СМИ.



Напомним, оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

Сегодняшнее послание президента парламенту стало 24-м за всю новейшую историю России и 14-м для президента Владимира Путина. Глава государства установил рекорд: его речь растянулась на 116 минут.