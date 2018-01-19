Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Самим мошенникам участие в схеме махинаций обходится всего в 3 тысячи рублей в месяц. Эта сумма уходит на оформление облачной АТС на одноразовую SIM-карту. Получив в руки такой инструмент, злоумышленники через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер какого-либо банка.
Гораздо дороже развлечения любителей высоких технологий обходятся их жертвам. Мошенники под видом сотрудников кредитного учреждения обзванивают клиентов, уточняют данные карт и похищают денежные средства, сообщили в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. В компаниях "Инфосистемы Джет" и Positive Technologies подтвердили, что такая мошенническая схема набирает обороты. С одного счета хакеры в среднем похищают около 5–10 тысяч рублей. По данным экспертов, ущерб от действий злоумышленников превысил 30 миллионов рублей, пострадавших уже тысячи.
Проблема в том, что по закону "О связи" подмена номеров сейчас не запрещена. В то же время, определенные обязанности у оператора связи существуют. "Отслеживать, сбрасывать, записывать и хранить звонки с подменой – обязанность оператора. Он обязан реагировать на мошенничество. Нарушение грозит отзывом лицензии", – цитируют "Известия" Владимира Ульянова из Zecurion.
Полицейские предостерегают курян от действий мошенников https://t.co/ViqpqsJ2Ll#Курск #КурскаяОбласть #НовостиКурска #полиция #мошенники #мошенничество pic.twitter.com/qbwJM53Bs2— Курск Друг для друга (@dddkursk) 29 декабря 2017 г.
Как же обезопасить себя от мошенников? Советы экспертов традиционные: не разглашать персональные данные, такие как PIN, CVV и одноразовые пароли, сотрудникам банка. При дистанционном обслуживании клиентов реальным операционным работникам такие сведения не нужны, напоминают специалисты.
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