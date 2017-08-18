Простой способ взломать iPhone (видео)
Как пояснили энтузиасты, нашедшие уникальный способ, в iOS присутствует защита от взлома, которая не позволяет вводить неверный пин-код несколько раз подряд. Однако при переводе телефона в режим восстановления ограничение на количество попыток не действует и можно бесконечно перебирать пароль.
Однако есть и минус у данного метода – на подбор четырехзначного кода может потребоваться до 20 часов. Между тем, в Китае создали устройство, которое в автоматическом режиме перебирает пароли для гаджета. С этим прибором на поиск пин-кода понадобится несколько секунд.
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