Создан неподдающийся законам физики космический двигатель

Китайские ученые создали фантастический ракетный двигатель. Он нарушает существующие физические законы.

Несмотря на то, что силовая установка работает на микроволновых генераторах, ее тяга сопоставима или даже превосходит традиционные реактивные двигатели. По словам ученых, EmDrive может помочь человечеству в освоении Солнечной системы. NASA уверяет, что с его помощью можно добраться до Марса всего за десять недель. Помимо этого, новая разработка не нуждается в топливе и не подвергается внешнему воздействию.

В основе двигателя лежит микроволновый генератор-магнетрон, и отзывающаяся на его колебания камера-резонатор. Это создает тягу, заставляющую двигатель ускоряться, но причины этого процесса до сих пор не объяснены наукой, сообщают "Известия".

Однако, не все ученые разделяют ажиотаж вокруг китайского изобретения, так, например, член академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН заявил, что не верит в чудодейственные свойства генератора. "Я фантастику не комментирую. Вы понимаете, тут вообще непонятно, что это за двигатель. Я всё-таки сторонник того, что в природе ничего бесследно не исчезает и ничего бесследно не появляется. А тут какие-то фантастические идеи высказываются. Не зная всех подробностей, комментировать абсурдно", - сказал ученый.

Отметим, что впервые прототип со схожим принципом работы представил общественности британский инженер Роджер Шойер. Исследователь сам не до конца понимает, как работает его двигатель, и дает некое расплывчатое объяснение, основанное на разнице между групповой и фазовой скоростью электромагнитных волн. Некоторые ученые считают, что его вычисления содержат ошибки.

Напомним, что на данный момент, единственный используемый способ передвижения в космосе – реактивный двигатель, который работает по закону сохранения импульса. Космический корабль или ракета выбрасывают заряд реактивного вещества в противоположную движению сторону и таким образом возникает тяга.