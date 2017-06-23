NASA опубликовало загадочные марсианские снимки

На Марсе есть холмы и низменности, оазисы и пустыни. Судя по изображениям красной планеты, ее заселение – вопрос ближайшего обозримого будущего.

Фотографии сделаны космическим аппаратом MRO. Судя по снимкам и смонтированному на их основе видео, вопрос колонизации ближайшего соседа Земли уже перестал быть фантастикой, сообщает ФАН.



К слову, изображения, полученные MRO, не отображают настоящие цвета поверхности планеты. Камера этого аппарата снимает в отличной от человеческого глаза области спектра. Тем не менее перепады ландшафта очень хорошо видны. Разница с Землей почти незаметна.