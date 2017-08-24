Ученые нашли новые доказательства жизни на Марсе
Рентген марсохода Curiosity обнаружил в некоторых частях Красной планеты повышенное
содержание цинка и германия. В районе кратера Гейла этих элементов в десять, а
иногда и в сто раз больше, чем на остальной поверхности Марса. Эти вещества – доказательство высокой
гидротермальной активности, которая когда-то протекала на планете. Так считают
авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Geophysical
Research: Planets. Они уверены, что схожесть химического состава с земными аналогами
доказывает существование жизни на Марсе.
На Земле такие скопления веществ встречаются в экстремальных гидротермальных источниках, и являются благоприятной средой для жизни простейших организмов. Ученые считают, что похожие примитивные существа, микробы и бактерии когда-то давно могли обитать в кратере Гейла. Возраст огромного кратера диаметром 150 километров – приблизительно 3,5 миллиарда лет. В прошлом самые глубокие части Гейлы были заполнены водой. В центре кратера возвышается гора Шарп, высотой 5,5 километров.
Come rove with me. See five years of driving on #Mars in 5+ minutes. https://t.co/OGklbUkr5Y pic.twitter.com/UCz7pLeR4y— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 4 августа 2017 г.
Неподалеку от Гейлы 6 августа 2012 года приземлился марсоход Curiosity. NASA отправила его на Марс по программе Mars Science Laboratory. С тех пор робот поставляет на землю сведения о Красной планете.
Something in the air tonight? Well, long ago. Found more evidence of Mars' Earth-like past https://t.co/AgTu6pZbcn pic.twitter.com/nyJWxBN53U— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 27 июня 2016 г.
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