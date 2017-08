Ученые нашли новые доказательства жизни на Марсе

Рентген марсохода Curiosity обнаружил в некоторых частях Красной планеты повышенное содержание цинка и германия. В районе кратера Гейла этих элементов в десять, а иногда и в сто раз больше, чем на остальной поверхности Марса. Эти вещества – доказательство высокой гидротермальной активности, которая когда-то протекала на планете. Так считают авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. Они уверены, что схожесть химического состава с земными аналогами доказывает существование жизни на Марсе.



На Земле такие скопления веществ встречаются в экстремальных гидротермальных источниках, и являются благоприятной средой для жизни простейших организмов. Ученые считают, что похожие примитивные существа, микробы и бактерии когда-то давно могли обитать в кратере Гейла. Возраст огромного кратера диаметром 150 километров – приблизительно 3,5 миллиарда лет. В прошлом самые глубокие части Гейлы были заполнены водой. В центре кратера возвышается гора Шарп, высотой 5,5 километров.

