Ученые нашли новые доказательства жизни на Марсе

Американские и канадские ученые обнародовали новое исследование о жизни на Марс. Они уверены, что повышенная концентрация германия и цинка доказывает существование микроорганизмов в кратере Гейла.

Рентген марсохода Curiosity обнаружил в некоторых частях Красной планеты повышенное содержание цинка и германия. В районе кратера Гейла этих элементов в десять, а иногда и в сто раз больше, чем на остальной поверхности Марса. Эти вещества – доказательство высокой гидротермальной активности, которая когда-то протекала на планете. Так считают авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. Они уверены, что схожесть химического состава с земными аналогами доказывает существование жизни на Марсе.



На Земле такие скопления веществ встречаются в экстремальных гидротермальных источниках, и являются благоприятной средой для жизни простейших организмов. Ученые считают, что похожие примитивные существа, микробы и бактерии когда-то давно могли обитать в кратере Гейла. Возраст огромного кратера диаметром 150 километров – приблизительно 3,5 миллиарда лет. В прошлом самые глубокие части Гейлы были заполнены водой. В центре кратера возвышается гора Шарп, высотой 5,5 километров.

Неподалеку от Гейлы 6 августа 2012 года приземлился марсоход Curiosity. NASA отправила его на Марс по программе Mars Science Laboratory. С тех пор робот поставляет на землю сведения о Красной планете.

Something in the air tonight? Well, long ago. Found more evidence of Mars' Earth-like past https://t.co/AgTu6pZbcn pic.twitter.com/nyJWxBN53U — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 27 июня 2016 г.

Недавно на NASA испытали многоразовый пилотируемый космический корабль "Orion" для полетов на Марс и Луну. Ученые планируют начать экспедиции на спутник Земли в 2030 году. А боевое крещение "Orion" получит в 2019 году, когда будет облетать Луну.