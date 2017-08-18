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Hi-tech

Micromax Canvas 5 E481: красивый и могучий

Фото: micromaxstore.ru
В последнее время все большую популярность приобретают смартфоны с оптимальным соотношением "цена-функциональность". Смартфон Micromax Canvas 5 E481 как раз относится к этой категории. Более того, он обладает множеством умных функций, которые придутся по душе поколению, постоянно стремящемуся к совершенству.
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Индийский бренд Micromax выпустил универсальное устройство Canvas 5 E481. В его арсенале 5,2-дюймовый экран с разрешением FullHD, 8-ядерный процессор, поддержка двух sim-карт, LTE и 13 Мпикс камера. Как заявляют производители – этот смартфон отличное решение для тех, кто хочет пользоваться высококачественной технологической новинкой с большим набором дополнительных возможностей. 

Фото: micromaxstore.ru

ДИЗАЙН 

Внешний вид Micromax Canvas 5 достаточно простой. Легко управляется одним пальцем. Девайс получил стильный корпус: рамка выполнена из стали (около 4 мм) по бокам экрана, снизу и сверху кромки – по 15 мм, дисплей прикрыт закалeнным стеклом, а задняя крышка из пластика имитирует кожаную отделку в стиле Galaxy Note 4. Материал крышки устойчив к механическим повреждениям и порезам. На ощупь она достаточно приятна и не дает скользить предмету у вас в руках, что убережет его от нежелательных случайных падений. Телефон цельный – аккумулятор запаян в корпус. Снять его нельзя. Динамик для внешних звонков и воспроизведения звука разместили на задней части смартфона внизу. Запаса громкости динамика хватает для того, чтобы услышать звонок в зимней одежде или в дамской сумке. Предусмотрен виброзвонок. На тыльной стороне смартфона имеется объектив основной 13 Мп-камеры и светодиодная вспышка. Вокруг камеры проходит металлический контур, выступающий относительно корпуса на 1 мм. Задняя крышка съемная. Под ней можно найти два слота для сим-карт размера microSIM, а также разъем для карты памяти microSD.

ЭКРАН 

На лицевой части аппарат размещается сенсорный дисплей с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1080х1920 точек (плотность 423 пикселей на дюйм). Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3, которое надежно защищает экран от повреждений. Матрица может похвастать неплохой цветопередачей, достаточно красочной картинкой. Яркость дисплея можно подстраивать вручную, а можно задействовать автоматическую регулировку, основанную на датчике внешнего освещения. Углы обзора высокие, картинка практически не инвертируется. Разрешение дисплея позволяет комфортно смотреть веб-сайты в исходном виде. Над экраном – отверстие разговорного динамика. Левее расположилась камера для видеозвонков, правее – отдельная вспышка для фронтальной камеры и всевозможные сенсоры: датчик движения, датчик освещенности, G-сенсор, одиночный светодиод для индикации пропущенных сообщений, звонков. На правой боковой стороне расположились клавиши регулировки громкости. Чуть ниже имеется кнопка блокировки экрана. Разъем microUSB для зарядки и подключения к компьютеру можно видеть на нижней грани Canvas 5. Здесь же – встроенный микрофон. На верхнем торце есть отверстие 3,5 мм для наушников.  

Фото: micromaxstore.ru

НАЧИНКА 

Micromax Canvas 5 работает под управлением операционной системы Android 5.1.1. Смартфон оснащен чипом MediaTek MT6753 с восемью ядрами по 1,3 ГГц каждый. Также справляться с поставленными задачами, обеспечивать максимальную функциональность, работать с ресурсоемкими приложениями позволяют оперативная память(3 Гб) и видеокарта Mali–T720. Кроме процессора производительности и функциональности помогает 16 Гб встроенной памяти. Пользователю доступно порядка 10 Гб, остальное занимают системные файлы и предустановленные приложения. Встроенную память можно расширить за счет карт памяти MicroSD. Поддерживаются карты до 64 Гб. Помимо этого здесь используется графический ускоритель Mali-720 MP3.

Смартфон имеет литий-ионную батарею емкостью 2900 мАч. Заявленное производителем время работы в режиме ожидания – до 275 часов, в режиме разговора – до 10 часов. Заряжается аккумуляторная батарея за 3,5-4 часа.

Аппарат работает в сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (900/2100 МГц) и 4G (LTE band 800/1800/2600, TDD -2300). Помимо мобильных сетей смартфон поддерживает Bluetooth версии 4.0 для передачи файлов и речи. Есть тут и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Аппарат, естественно, может быть задействован в качестве точки доступа или модема. В настройках этот пункт значится как "Режим модем". Есть Wi-Fi Direct.

В смартфоне есть навигатор с поддержкой GPS, A-GPS. "Холодный" старт – 5-6 минут, "горячий" – до 15 секунд. Для работы с картами в устройстве установлены программы: "Карты" и "Навигатор". Из приятных бонусов – наличие встроенного FM-радио. Для того чтобы оно заработало, требуется подключить наушники.

Основная камера в смартфоне снимает с разрешением 13 Мп. Присутствует автофокус и вспышка. В настройках есть профессиональный режим съемки, в котором можно выбрать отдельные параметры. Присутствует несколько режимов съемки: стандарт, живое фото, отслеживание движения, красивое лицо, панорама. Можно также выбрать автоматический режим сцен, либо воспользоваться предустановленными, среди которых: ночь, закат, вечеринка, портрет, закат.

Фронтальная камера 5-мегапиксельная, есть светодиодная вспышка. Камера делает неплохие фото.

Что касается видео, то камера снимает в разрешении 1920х1080 пикселей со скоростью до 30 кадров в секунду.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  • Экран размером 5,2 дюйма. 
  • Память. Встроенная – 16 Гб, плюс поддерживает до 64 Гб micro SD. Оперативная – 3 Гб.
  • Операционная система Android.
  • Две камеры: фронтальная и основная.
  • Два слота для SIM-карт.
  • Оснащен датчиками приближения, освещенности, а также цифровым компасом и акселерометром.
  • Присутствуют разъемы mini-jack – размер 3,5 mm и USB 2.0.
  • Поддерживаемые стандарты связи: GSM. GPRS/ EDGE (850\900\1800\1900). WCDMA (900\2100). LTE(3\5\7\20\40).
  • Дополнительно GPS. A–GPS. Wi-Fi 802.11 b\g\n. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.0. Глонасс.
  • Батарея встроенная – емкость 2900 мАч.
  • Габариты 147х74х8,4 миллиметра. Масса изделия 142 грамма.
18 августа 2017, 10:23

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