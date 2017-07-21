Ученые повторили Большой взрыв на Земле

Команда физиков из нескольких стран обнаружила на Земле аномалию, которая является полным аналогом одного из процессов, протекавших во время Большого взрыва. Специалисты считают это серьезным прорывом в изучении теории струн.

Речь идет об аксиальной гравитационной аномалии, проявляющейся в нарушении стандартных показателей гравитационного поля. До последнего времени считалось, что подобный эффект возможен исключительно вблизи черной дыры или в космосе после Большого взрыва. Однако ученым удалось воспроизвести эту аномалию в лабораторных условиях.

Как выяснилось, изменение характеристик гравитационного поля возможно не только с помощью кварк-глюонной плазмы, но и при использовании полуметаллов Вейля, доступных для экспериментов на Земле. Физики создали лабораторный аналог аномалии, в котором кристаллы фосфида ниобия подвергались не гравитационному, а эквивалентному температурному воздействию, передает журнал Nature.

В результате эксперимента ученые обнаружили, что при имитации гравитационного поля симметрия разделения электронов на два типа в зависимости от манеры их движения нарушается – в рамках исследования частицы меняли свой тип. Число электронов с "левым" и "правым" спином зависело от нагревания или охлаждения материала.

"Эту аномалию настолько трудно обнаружить, что даже косвенные свидетельства ее присутствия на Земле являются серьезным прорывом", – пояснил американский ученый Адольфо Грушин. "Это чрезмерно важно для дальнейшего понимания устройства Вселенной. Теперь мы можем настроить наши приборы так, чтобы им не мешали эффекты, побороть которые ранее считалось невозможно", – поддержал его немецкий исследователь Йоханнес Гут. Эксперты отметили, что благодаря этому открытию они наконец смогут проверить теорию струн и создать более мощные вычислительные системы.

Напомним, в июне 2017 года ученые установили природу космических радиовсплесков, которые ранее считались секретным кодом инопланетян. Как выяснилось, они генерируются реликтовыми одномерными складками пространства-времени или, иными словами, космическими струнами. Впрочем, для проверки этой теории исследователям понадобится еще много времени.